Lada otišla u stečaj u Njemačkoj: Prodaja pala na svega 30 vozila

Nakon decenija prisustva na njemačkom tržištu, marka Lada praktično je ostala bez uporišta u toj zemlji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kompanija „Lada Deutschland GmbH“, sa sjedištem kod Hamburga, završila je u stečaju, čime je okončano dugogodišnje poglavlje ovog ruskog proizvođača u Njemačkoj.

Lada je još krajem 2019. godine zvanično prestala da izvozi vozila u Evropu, ali je njemački uvoznik nastavio da nabavlja modele Niva putem sivog uvoza. Situacija se dodatno pogoršala nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji, što je otežalo nabavku novih vozila i rezervnih dijelova.

Pokušaj kompanije da opstane distribucijom kineskih automobila nije dao rezultate, pa je u posljednje dvije godine u Njemačkoj prodato tek tridesetak novih Lada.

Iako se novi primjerci još mogu pronaći u ograničenim količinama, uglavnom proizvedeni u Azerbejdžanu, polovne Lade Nive i dalje zadržavaju visoku vrijednost na njemačkom tržištu. Za razliku od Evrope, Lada u Rusiji i dalje bilježi snažnu prodaju.

(Mondo.rs)