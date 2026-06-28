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Glumica Eva Grin povrijeđena na snimanju serije "Wednesday": Hitno prebačena u bolnicu

Glumica Eva Grin povrijeđena na snimanju serije "Wednesday": Hitno prebačena u bolnicu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Snimanje treće sezone serije "Wednesday" je prekinuto zbog povrede Eve Grin na setu u Dablinu.

Glumica Eva Grin povrijeđena na snimanju serije "Wednesday" Izvor: Shutterstock

Snimanje treće sezone popularne serije "Wednesday" ("Srijeda") privremeno je prekinuto nakon što je francuska glumica Eva Grin doživjela povredu na setu u okolini Dablina.

Prema informacijama koje je objavio The Sun, četrdesetpetogodišnja glumica povrijedila je nogu tokom rada na jednoj od scena, zbog čega je prebačena u bolnicu kako bi joj bila pružena ljekarska pomoć.

Zbog incidenta je snimanje nakratko obustavljeno,

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do povrede, niti je saopšteno koliko je ona ozbiljna. O ovom događaju još se nisu oglasili ni Eva Grin ni Netfliks.

Glumica, koju je svjetska publika upoznala kao Vesper Lind u filmu "Kazino Rojal", u novoj sezoni serije pridružuje se glumačkoj ekipi u ulozi misteriozne tetke Ofelije.

Riječ je o novom članu porodice Adams, za kog se najavljuje da će dodatno produbiti mračnu atmosferu i donijeti novi zaplet u priču.

(Nova/ MONDO)

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