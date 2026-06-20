En Hatavej (43) čeka treće dijete, a muž joj je misterija: Upoznala ga nakon bolnog raskida, osvojio je sijalicom

Skoro svi znaju za slavnu glumicu En Hatavej, ali njen suprug Adam Šulman, sa kojim je u braku od 2012. godine, za mnoge je i dalje nepoznanica.

Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Glumica En Hatavej, čeka treće dijete sa suprugom Adamom Šulmanom. En je podijelila video na svom Instagram profilu i tako objavila uzbudljive vijesti.

"Bebo, tvoja sam", napisala je u opisu objave.

Par, koji se upoznao 2008. godine, već ima dva sina, Džonatana i Džeka, a glumica je na Instagramu objavila srećnu vest, što je ponovo pokrenulo zanimanje javnosti za njenog supruga. Iako svoju vezu drže podalje od očiju javnosti, jasno je da je njihova ljubavna priča jedna od onih filmskih, a Šulman je i sam uspješan u nekoliko različitih oblasti.

Karijeru započeo kao glumac

Adam (45) je rođen i odrastao u Njujorku i takođe se odlučio za glumačku karijeru. Nakon srednje škole diplomirao je pozorišnu umetnost na Univerzitetu Braun, a tokom studija pohađao je i ljetni program na prestižnoj Tiš školi umjetnosti Univerziteta u Njujorku. Nakon diplome 2003. godine, ostvario je ulogu u pet epizoda NBC-jeve serije "Američki snovi" ("American Dreams") i u TV filmu "Majstori opasnosti: Početak" ("The Dukes of Hazzard: The Beginning"). Ipak, čini se da je s vremenom glumu odlučio da zamijeni drugim interesovanjima.

Uspješan i kao filmski producent

Nedugo nakon vjenčanja, Adam je sa En sarađivao na produkciji nezavisne drame "Prva pjesma" (Song One) iz 2014. godine, u kojoj je ona tumačila glavnu ulogu.

"U početku me je zanimalo kako ćemo se snaći. Znate kako kažu da ne treba poslovati sa supružnikom, ali ja sam obožavala da radim sa njim. On je u tome jako dobar, sjajan je producent. Čini mi se da sam u tom procesu i sama mnogo naučila od njega", rekla je Hatavej kasnije za časopis People.

Godinu dana kasnije najavljena je i njihova druga saradnja na komediji o invaziji vanzemaljaca "Tuš" ("The Shower"), ali taj projekat nikada nije realizovan.

Pogledajte slike En i supruga Adama:

Dizajner nakita sa posebnom pričom

Osim glume i produkcije, Adam je i dizajner nakita. Dok je En 2010. snimala film "Alisa u zemlji čuda", sprijateljio se sa dizajnerkom Hajdi Naser Fink, koja je izradila nakit za film, i prva prepoznala njegov talenat. To prijateljstvo je 2011. godine dovelo do osnivanja kompanije za izradu nakita James Banks Design. Adamov prvi dizajn bio je privjesak u obliku sijalice koji je osmislio za En.

"Dok je Eni bila na dugom snimanju u Londonu, a ja sam radio u pozorištu u Njujorku, rekla mi je: 'Osjećam se kao da nemam svjetlosti u svom životu'. Tako je nastao zaštitni znak kompanije, nazvan Lajtkiper (Lightkeeper)", objasnio je.

Kompanija je ime dobila po njegovom dedi, koji je takođe dizajnirao nakit. Adam je dizajnirao i Enin vjerenički prsten od šest karata, a iz kompanije za dijamantski nakit Kvijat (Kwiat), koja je pomogla u izradi, poručili su: "Imao je veoma jasnu viziju onoga što bi se En dopalo".

Upoznali su se u teškom periodu za glumicu

U leto 2008. godine En je punila medijske stupce nakon što je njen tadašnji dečko, italijanski biznismen Rafaelo Folijeri, uhapšen zbog prevare. Ubrzo nakon toga, preko zajedničkog prijatelja na filmskom festivalu u Palm Springsu, upoznala je Adama. Uprkos teškom životnom periodu, hemija je bila trenutna.

"Čim sam ga upoznala, odmah sam znala da je on ljubav mog života. Isto tako sam znala da nisam mogla da ga sretnem u gorem trenutku", povjerila se za Harpers Bazar (Harper's Bazaar).

Ipak, odlučila je da mu pruži šansu. Zaprosio ju je u novembru 2011, a vjenčali su se u septembru 2012. godine u Big Suru.

"On mi je pomogao da počnem da se osjećam prijatno u svijetu. Danas se često govori da nama ženama niko ne treba. Ali meni treba moj suprug. Njegova ljubav, jedinstvena i posebna, promijenila me je", rekla je kasnije za Elle.

Posvećen otac

Osim što je suprug koji pruža veliku podršku, Adam je, čini se, i izvrstan otac. On i En su prvog sina Džonatana dobili 2016, a njegovog brata Džeka 2019. godine. Nakon Džonatanovog rođenja, Adam je za People izjavio da uživa u svakom aspektu očinstva. "Svaki djelić toga je nevjerovatan", rekao je, dodavši kako ga En kao majka neprestano "oduševljava".

Povezuje ih i ista tetovaža

Tokom gostovanja u emisiji "Šou Dru Berimor", En je otkrila da ona i Adam imaju iste tetovaže – slovo "M".

"Ideja je da je svako od nas celina za sebe, ali da smo zajedno još više od toga. Ne očekujem da me on upotpuni, niti on to očekuje od mene. Ja sam svoja osoba, on je svoja, a zajedno smo jer vjerujemo da jedno drugo činimo boljim. To je zajednica u kojoj oboje želimo da učestvujemo", objasnila je glumica.

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