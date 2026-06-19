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"Zlato zlaćano": Brena oduševljena potezom Zlatana Ibrahimovića na američkoj televiziji

"Zlato zlaćano": Brena oduševljena potezom Zlatana Ibrahimovića na američkoj televiziji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović ponovo je pokazao koliko voli muziku sa Balkana. Legendarni fudbaler napravio je šou u studiju američke televizije FOX pustivši hit Lepe Brene "Luda za tobom", a njegov potez oduševio je i samu pjevačicu.

Zlatan Ibrahimović zapjevao hit Lepe Brene u američkoj emisiji, pjevačica mu odgovorila Izvor: EPA/SERENA CAMPANINI/Antonio Ahel/ATAImages

Legendarni švedski fudbaler bosanskih korijena Zlatan Ibrahimović ponovo je privukao pažnju javnosti, ovog puta zbog svoje ljubavi prema muzici sa Balkana.

Tokom gostovanja na američkoj televiziji FOX, Ibrahimović je pustio veliki hit Lepe Brene "Luda za tobom", nakon čega je atmosfera u studiju postala veoma živahna. Nekadašnji napadač počeo je da pjeva i tapše u ritmu pjesme, ne krijući koliko uživa u muzici jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Njegov kolega, bivši američki fudbaler Alexi Lalas, ostao je zbunjen prizorom, pa je upitao Ibrahimovića šta pjeva i o kojoj muzici je riječ. Zlatan mu je potom objasnio značenje pjesme i predstavio izvođačicu.

Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a među onima koji su reagovali bila je i sama Brena.

Pjevačica nije krila oduševljenje, pa je Ibrahimoviću ostavila kratku, ali upečatljivu poruku: "Zlato zlaćano."

Ovo nije prvi put da Ibrahimović promoviše hitove sa prostora bivše Jugoslavije pred milionskim auditorijumom. Ranije je veliku pažnju izazvao kada je često puštao pjesmu "Jutro je" koju izvodi Nada Topčagić, doprinoseći njenoj popularnosti širom svijeta.

Topčagićeva je ranije otkrila da je Ibrahimovića upoznala još dok je bio dječak tokom jedne turneje u Švedskoj, prisjećajući se da tada nije mogla ni da nasluti da će izrasti u jednog od najvećih fudbalera svoje generacije.

(Blic.rs/MONDO)

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Tagovi

lepa brena Zlatan Ibrahimović

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