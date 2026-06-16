Zlatan Ibrahimović je usred Svjetskog prvenstva bio na detektoru laži i zahtjevao je samo da ga ne pitaju o svojoj ženi Heleni

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Svjetsko prvenstvo je počelo, rezultati su iznenađujući, viđeni su neki prelepi golovi i zanimljive utakmice. Organizacija takmičenja je i dalje sporna i na udaru zbog mnogih problema, ali za to vrijeme Zlatan Ibrahimović dominira, koristi svoju slavu.

Voli legendarni švedski fudbaler da bude u centru pažnje i to ne krije. Tako je gostovao u emisiji kod Džejmsa Kordena i dobio je zadatak na samom kraju emisije - da se podvrgne detektoru laži. Prihvatio je to, a pored njih dvojice je bio čovjek koji je čitao rezultate i govorio šta je istina, a šta laž.

Vidi opis "Nemoj da si me pitao nešto o mojoj ženi": Zlatan Ibrahimović pao na detektoru laži, evo o čemu je lagao Zlatanova nevenčana supruga Helena Seger sa sinom Vinsentom gleda meč Maksimilijana Ibrahimovića. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Anders Wiklund/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ziya / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alessio Tarpini/IPA Sport/ipa-ag/Shutterstock Editorial /AA/ABACA/Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Imao je i jedan zahtjev za Kordena prije samog početka "Nemoj da mi postavljaš pitanja o mojoj ženi". To je i uslišeno, pošto nije bilo pitanja o Heleni Seger, ali jeste o Mundijalu i o njemu. Ovako su izgledala pitanja i odgovori Ibrahimovića:

Da li vjeruješ da si najzgodniji igrač koji je ikada igrao na Svjetskom prvenstvu?

"Da" (laž)

Da li si guglao svoje ime u prethodnih nedelju dana?

"Ne" (istina)

Erling Holand drži rekord po broju datih golova u Premijer ligi, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?

"Da" (istina)

Hari Kejn je kapiten Engleske i najbolji strijelac, da li vjeruješ da si bolji fudbaler od njega?

"Da" (istina)

Tjeri Anri je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige i trenutno zajedno radite kao analitičari, da li vjeruješ da si bolji igrač od njega?

"Da" (istina)

Sada radiš kao analitičar sa Tjerijem Anrijem, Rebekom Lou i Aleksijem Lalasom, da li bi panel od četiri Zlatana bio bolji?

"Da" (istina)

Kada izvještavaš sa Svjetskog prvenstva u studiju, da li poštuješ mišljenje svih ostalih analitičara sa kojima radiš?

"Da" (laž)

2010. godine imao si svađu sa Pepom Gvardiolom, rekao si javno da si mu oprostio, da li je to istina?

"Ne" (istina)

Zlatane, da li je tvoj veliki ego i samopouzdanje samo maska da bi mogao da sakriješ nesigurnosti i ranjivost zbog koje smo svi ljudska bića?

"Ne" (laž)

Kada si u Americi da li daješ bakšiš od 20 odsto

"Ne" (istna)

Da li si uživao dok si igrao u MLS-u?

"Da" (istina)

Posljednje pitanje, da li misliš da ti je ispod časti što si u emisiji sa mnom, sa Džejmsom Kordenom?

"Da" (istina)

Šta kažete, kako se snašao Zlatan?