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"Nemoj da si me pitao nešto o mojoj ženi": Zlatan Ibrahimović pao na detektoru laži, evo o čemu je lagao

"Nemoj da si me pitao nešto o mojoj ženi": Zlatan Ibrahimović pao na detektoru laži, evo o čemu je lagao

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović je usred Svjetskog prvenstva bio na detektoru laži i zahtjevao je samo da ga ne pitaju o svojoj ženi Heleni

Zlatan ibrahimović bio na detektoru laži u SAD Izvor: Printscreen/X/FOXSports/Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Svjetsko prvenstvo je počelo, rezultati su iznenađujući, viđeni su neki prelepi golovi i zanimljive utakmice. Organizacija takmičenja je i dalje sporna i na udaru zbog mnogih problema, ali za to vrijeme Zlatan Ibrahimović dominira, koristi svoju slavu.

Voli legendarni švedski fudbaler da bude u centru pažnje i to ne krije. Tako je gostovao u emisiji kod Džejmsa Kordena i dobio je zadatak na samom kraju emisije - da se podvrgne detektoru laži. Prihvatio je to, a pored njih dvojice je bio čovjek koji je čitao rezultate i govorio šta je istina, a šta laž.

Imao je i jedan zahtjev za Kordena prije samog početka "Nemoj da mi postavljaš pitanja o mojoj ženi". To je i uslišeno, pošto nije bilo pitanja o Heleni Seger, ali jeste o Mundijalu i o njemu. Ovako su izgledala pitanja i odgovori Ibrahimovića:

  • Da li vjeruješ da si najzgodniji igrač koji je ikada igrao na Svjetskom prvenstvu?
  • "Da" (laž)
  • Da li si guglao svoje ime u prethodnih nedelju dana?
  • "Ne" (istina)
  • Erling Holand drži rekord po broju datih golova u Premijer ligi, da li veruješ da si bolji fudbaler od njega?
  • "Da" (istina)
  • Hari Kejn je kapiten Engleske i najbolji strijelac, da li vjeruješ da si bolji fudbaler od njega?
  • "Da" (istina)
  • Tjeri Anri je jedan od najboljih igrača u istoriji Premijer lige i trenutno zajedno radite kao analitičari, da li vjeruješ da si bolji igrač od njega?
  • "Da" (istina)
  • Sada radiš kao analitičar sa Tjerijem Anrijem, Rebekom Lou i Aleksijem Lalasom, da li bi panel od četiri Zlatana bio bolji?
  • "Da" (istina)
  • Kada izvještavaš sa Svjetskog prvenstva u studiju, da li poštuješ mišljenje svih ostalih analitičara sa kojima radiš?
  • "Da" (laž)
  • 2010. godine imao si svađu sa Pepom Gvardiolom, rekao si javno da si mu oprostio, da li je to istina?
  • "Ne" (istina)
  • Zlatane, da li je tvoj veliki ego i samopouzdanje samo maska da bi mogao da sakriješ nesigurnosti i ranjivost zbog koje smo svi ljudska bića?
  • "Ne" (laž)
  • Kada si u Americi da li daješ bakšiš od 20 odsto
  • "Ne" (istna)
  • Da li si uživao dok si igrao u MLS-u?
  • "Da" (istina)
  • Posljednje pitanje, da li misliš da ti je ispod časti što si u emisiji sa mnom, sa Džejmsom Kordenom?
  • "Da" (istina)

Šta kažete, kako se snašao Zlatan?

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović fudbal Mundijal 2026

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