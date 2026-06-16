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Reprezentacija promijenila selektora na Mundijalu 2026: Dolazi čovjek koji je zbog Srbije dobio otkaz

Reprezentacija promijenila selektora na Mundijalu 2026: Dolazi čovjek koji je zbog Srbije dobio otkaz

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Francuski stručnjak Erv Renar postaće selektor Tunisa tokom Svjetskog prvenstva, jer je Sabri Lamuši dobio otkaz nakon poraza u prvom kolu.

Erv Renar novi selektor Tunisa Izvor: MN PRESS

Na Svjetskom prvenstvu 2026 godine koje se igra u SAD, Kanadi i Meksiku, reprezentacija Tunisa doživjela je pravi debakl na početku takmičenja. Selektor Sabri Lamuši odlučio je da izvede potpuno defanzivnu postavu i pokuša da se odbrani protiv Švedske, ali se to završilo katasotrfalno (5:1). Zbog toga je bivši fudbaler dobio otkaz odmah nakon poraza!

Za razliku od nekih prethodnih takmičenja na kojima smo vidjeli da selektori dobijaju otkaze, ovog puta Lamušija neće naslijediti neki od njegovih saradnika. Tunis je odlučio da u potpunosti promijeni stvari u nacionalnom timu, pa je tokom Mundijala ponuđen dugoročan pojekat francusku stručnjaku Ervu Renaru (57), koji bi trebalo da privede kraju ovaj turnir.

Riječ je o iskusnom fudbalskom stručnjaku koji je tokom dijela kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo predvodio reprezentaciju Saudijske Arabije. Nakon što je obezbijedio plasman na Mundijal, Renar je dobio otkaz, a "presudile" su mu prijateljske utakmice koje je izgubio od Egipta (4:0) i Srbije (2:1).

Renar je već više od 15 godina posvećen reprezentativnom fudbalu, a samo je kratko na početku karijere radio u klubovima. Davne 2008. godine preuzeo je nacionalni tim Zambije, zatim vodio Angolu, pa se vratio na klupu Zambije i u narednim godinama bio selektor Obale Slonovače, Maroka, Saudijske Arabije, ženske reprezentacije Francuske i ponovo Saudijske Arabije. Usput je imao angažmane u francuskim klubovima Sošo i Lil, ali se nije dugo zadržao.

Reprezentaciju Tunisa do kraja grupne faze čekaju mečevi protiv Japana (21. jun, 06.00) i Holandije (26. jun, 01.00). Za prolaz krz grupnu fazu daju im se minimalne šanse, ali videćemo da li Renar može nešto da promijeni nakon što preuzme reprezentaciju koja je djelovala potpuno smušeno.

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Mundijal 2026

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