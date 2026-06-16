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FIFA oduzimala zastave navijačima Irana: Zna se i zašto ne mogu da ih ističu na utakmicama

FIFA oduzimala zastave navijačima Irana: Zna se i zašto ne mogu da ih ističu na utakmicama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Navijači Irana koji žive u SAD imali problem sa redarima jer su željeli da istaknu staru zastavu svoje zemlje, koja se sada smatra političkim simbolom.

FIFA oduzimala zastave navijačima Irana Izvor: X/@ForeignDeskNews

Fudbalska reprezentacija Irana jedna je od najvažnijih priča na ovogodišnjem Mundijalu koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Još od kako su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo postavljalo se pitanje da li će Iranci uopšte učestvovati, a to se dodatno pojačalo zbog rata koji ponovo vode protiv SAD. Ipak, Iranci su tu i spremni su da se bore za svoju državu, ali njihovi navijači nemaju baš sjajne uslove.

Nakon što se Fudbalski savez Irana žalio da su njihovim navijačima blokirani pristupi kartama, nije bilo lako ni onima koji su ušli na stadion. Dok je trajao meč protiv Novog Zelanda (2:2) na kojem je glasnije nego ikada ispraćena himna Irana, redari su posjetiocima oduzimali zastave koje su ponijeli kako bi bodrili svoj nacionalni tim.

Riječ je o staroj verziji zastave Irana, koja više nije u upotrebi. Na njoj se može vidjeti lav sa sabljom, dok iza njega izlazi sunce, bez ikakvih vjerskih ili političkih poruka. Aktuelna zastava Irana takođe je zeleno-bijelo-crvena trobojka, ali sa grbom koji predstavlja Alaha i 22 puta ispisanim tekstom "Allahu Akbar".

Čega je simbol zastava sa lavom i suncem?

FIFA ne priznaje kao zvaničnu zastavu onu koja na sebi ima simbole sunca i lava, jer je to zastava Irana koja je korišćena prije Islamske revolucije. Zvanična zastava Irana nema ta dva simbola, a danas je koriste opozicioni političari kao i dijaspora koja protestuje protiv aktuelnog režima u svojoj zemlji.

Kada se zastava sa suncem i lavom istakne, FIFA to smatra političkim simbolom. Sličan slučaj vidjeli smo i na Svjetskom prvenstvu u Kataru gdje su Iran i SAD bili smješteni u istu grupu. U posljednjem kolu grupne faze Amerikanci su pobijedili (1:0) Iran i obezbijedili prolaz dalje, a FIFA nije dozvolila isticanje političkih simbola. 

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Mundijal 2026

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