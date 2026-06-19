Jakov Jozinović jedan je od najuspješnijih muzičara, a sada je otkriveno koliko zarađuje njegov tim

Izvor: MONDO/Matija Popović

Mlada muzička zvijezda Jakov Jozinović, ne prestaje da ređa uspjeh za uspjehom, a iako je karijeru najprije izgradio obradama kultnih pjesama među kojima dominiraju hitovi stare Juge, ogroman bum napravila je i njegova numera "Ja volim", a nedavno je objavio i prvi album koji jako dobro prolazi kod publike.

I dok jedni klimaju glavama u znak odobravanja, mnogo je i pjevača kojima se ne dopada uspjeh mladog pjevača, te su ga čak i javno komentarisali.

Vidi opis Menadžer zaradio milione: Otkriveno koliko je para uloženo u Jakova Jozinovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Jedan od onih koji je imao štošta da kaže na ovu temu je i čuveni kantautor, pjevač, i pisac Srđan Marjanović.

- Jakov je simpatičan momak, ali je u Jakova menadžer uložio 100.000 evra u marketing i od ničega je napravio fantastičan marketing i zaradio na njemu par miliona. To ti je dokaz da sve može. Jakov lijepo pjeva, sve je super, ali sve je nevjerovatno. Znaš koliko ljudi ima koji pjevaju tuđe pjesme i pjevaju bolje od njega, ali nisu imali taj gas koji je on imao i finansijsku potporu. To je ideja koja je uspjela i ja to poštujem. Čuo sam i dvije njegove pjesme koje su odlične i trebalo bi da nastavi tako - rekao je on za Telegraf.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na pitanje da li on dozvoljava mlađim kolegama da snimaju kavere njegovih pjesama, Marjanović je rekao:

- Mene ako neko lijepo zamoli i ako smatram da taj neko vrijedi da uradi taj kaver, ja odobrim, ali u principu nisam oduševljen. Čak mi se ne sviđa što pojedini prave karijere na kaverima, to mi je fejk. Moraš sam da napraviš nešto i imaš nešto svoje - kazao je pjevač.

Podsjetimo, u prošlosti se često pisalo o tome koliko je zaradio Jozinović nakon svih koncerata.

Jakov je za sada je održao 1 koncert u MTS dvorani, 1 u Spensu, i rasprodao je 8 koncerata u Sava Centru, a slijede mu koncerti u Beogradskoj Areni.

Prema nekim izvještajima, na njegovim koncertima, i to samo u Srbiji, bilo je preko 42.000 ljudi, a bruto prihod je, prema pojedinim izvještajima, i to samo od karata, oko 1.470.000 evra.

(Mondo.rs)