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Menadžer zaradio milione: Otkriveno koliko je para uloženo u Jakova Jozinovića

Menadžer zaradio milione: Otkriveno koliko je para uloženo u Jakova Jozinovića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Jakov Jozinović jedan je od najuspješnijih muzičara, a sada je otkriveno koliko zarađuje njegov tim

Otkriveno koliko je uloženo u Jakova Jozinovića i koliko zarađuje menadžer Izvor: MONDO/Matija Popović

Mlada muzička zvijezda Jakov Jozinović, ne prestaje da ređa uspjeh za uspjehom, a iako je karijeru najprije izgradio obradama kultnih pjesama među kojima dominiraju hitovi stare Juge, ogroman bum napravila je i njegova numera "Ja volim", a nedavno je objavio i prvi album koji jako dobro prolazi kod publike. 

I dok jedni klimaju glavama u znak odobravanja, mnogo je i pjevača kojima se ne dopada uspjeh mladog pjevača, te su ga čak i javno komentarisali. 

Jedan od onih koji je imao štošta da kaže na ovu temu je i čuveni kantautor, pjevač, i pisac Srđan Marjanović

- Jakov je simpatičan momak, ali je u Jakova menadžer uložio 100.000 evra u marketing i od ničega je napravio fantastičan marketing i zaradio na njemu par miliona. To ti je dokaz da sve može. Jakov lijepo pjeva, sve je super, ali sve je nevjerovatno. Znaš koliko ljudi ima koji pjevaju tuđe pjesme i pjevaju bolje od njega, ali nisu imali taj gas koji je on imao i finansijsku potporu. To je ideja koja je uspjela i ja to poštujem. Čuo sam i dvije njegove pjesme koje su odlične i trebalo bi da nastavi tako - rekao je on za Telegraf.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na pitanje da li on dozvoljava mlađim kolegama da snimaju kavere njegovih pjesama, Marjanović je rekao:

- Mene ako neko lijepo zamoli i ako smatram da taj neko vrijedi da uradi taj kaver, ja odobrim, ali u principu nisam oduševljen. Čak mi se ne sviđa što pojedini prave karijere na kaverima, to mi je fejk. Moraš sam da napraviš nešto i imaš nešto svoje - kazao je pjevač.

Podsjetimo, u prošlosti se često pisalo o tome koliko je zaradio Jozinović nakon svih koncerata.

Jakov je za sada je održao 1 koncert u MTS dvorani, 1 u Spensu, i rasprodao je 8 koncerata u Sava Centru, a slijede mu koncerti u Beogradskoj Areni.

Prema nekim izvještajima, na njegovim koncertima, i to samo u Srbiji, bilo je preko 42.000 ljudi, a bruto prihod je, prema pojedinim izvještajima, i to samo od karata, oko 1.470.000 evra.

(Mondo.rs)

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