Počela prodaja karata za koncert u beogradskoj Areni: Zbog ovoga je Jakov Jozinović plakao na bini (Video)

Najava koncerta u Areni došla je u emotivnom trenutku na završetku serije koncerata, što je izazvalo oduševljenje publike.

Izvor: MONDO

Nakon serije koncerata kojima je obeležio ovo proleće i osvojio publiku širom regiona, Jakov Jozinović najavio je svoj najveći samostalni koncert u Srbiji - 24. oktobra stiže u Beogradsku arenu.

Ulaznice za koncert u postavci Arena 360°, sa centralno pozicioniranom binom i svim tribinama u prodaji, dostupne su od danas u podne.

Poslije čak deset rasprodatih koncerata u Sava Centru, kao i susreta sa publikom u arenama Skoplja i Ljubljane, turneja „Ja za čuda letim” postala je jedan od najtraženijih muzičkih događaja godine.

Na zahtjev publike, mladi pjevač odlučio je da zakaže novo druženje sa publikom u Beogradskoj areni - u prostoru koji predstavlja krunu njegove dosadašnje karijere i najveći koncert koji je do sada zakazao u Beogradu.

Objava ovog koncerta dogodila se u posebnom emotivnom trenutku, tokom posljednje večeri u Sava Centru, kada je Jakov Jozinović publici otkrio da sledeći korak turneje vodi upravo u Arenu.

Jakov Jozinovic kleci na bini i place: Pevac nije mogao da se suzdrzi, najavio jos jedan spektakl u Beogradu

