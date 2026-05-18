Djeca već sa 11 godina koriste vejpove: Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice

Elektronske cigarete i vejpovi sve češće završavaju u rukama djece osnovnoškolskog uzrasta, a ljekari upozoravaju da posledice mogu biti ozbiljne. Pored oštećenja pluća, stručnjaci navode da vejpovi utiču i na koncentraciju, pamćenje i razvoj mozga kod dece i tinejdžera.

Granica za korišćenje elektronskih cigareta i vejpova sve se više spušta, a danas ih koriste čak i djeca od 11 godina.

Stručnjaci upozoravaju da posljedice nisu bezazlene i da ovakvi proizvodi mogu ozbiljno da utiču ne samo na pluća, već i na razvoj mozga i nervnog sistema kod dece.

Doktor medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja u Srbiji dr Jasmina Radojlović izjavila je za RTS da elektronske cigarete među mladima postaju sve popularnije jer ih mnogi doživljavaju kao "bezbjedniju" alternativu klasičnim cigaretama ili način za odvikavanje od duvana. Ipak, upozorava da je stvarnost mnogo ozbiljnija.

Prema njenim riječima, istraživanja pokazuju da elektronske cigarete oštećuju ćelije koje oblažu disajne puteve, a posebno su rizične za djecu i adolescente čija se pluća još razvijaju.

Za razliku od klasičnih cigareta koje sadrže duvan i brojne kancerogene materije, vejpovi funkcionišu na principu vodene pare, ali u sebi često imaju nikotin, etanol, teške metale i druga hemijska jedinjenja koja mogu ostaviti ozbiljne posljedice po zdravlje.

Poseban problem je njihov uticaj na mozak i centralni nervni sistem.

"Kod djece dolazi do pada koncentracije i pažnje, slabijeg pamćenja i smanjenih kognitivnih sposobnosti. To je veoma ozbiljan problem u periodu razvoja", upozorila je dr Radojlović.

Stručnjaci ističu i da proizvođači elektronskih cigareta ciljaju upravo mlađu populaciju, uređaji dolaze u različitim bojama, oblicima i ukusima poput manga, mente ili voća, zbog čega djeci djeluju privlačno i moderno.

Procjene pokazuju da najveći dio ovih proizvoda dolazi iz Kine, a značajna količina na evropsko tržište stiže i kroz neregulisane kanale prodaje.

Govoreći o mogućim rješenjima, dr Radojlović naglašava da zabrane same po sebi nisu dovoljne i da je potreban širi društveni pristup koji uključuje porodicu, škole i zdravstveni sistem.

"Roditelji moraju više da prate ponašanje djece, a škole ponovo treba da imaju i vaspitnu, ne samo obrazovnu ulogu", rekla je ona.

Dodaje da bi zdravstveno obrazovanje trebalo uvesti i u škole, kao i da je važno kontinuirano podizati svijest javnosti o rizicima koje nose elektronske cigarete i vejpovi.

