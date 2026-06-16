"Kao da mi je istovremeno rođendan, svadba i Nova godina": Jakov Jozinović predstavio prvi album: "Ja za čuda letim"

Samo dan nakon objavljivanja prvog autorskog albuma "Ja za čuda letim", Jakov Jozinović podijelio je prve utiske o projektu koji je već ostvario stotine hiljada slušanja. Mladi muzičar kaže da je album njegov najvažniji dosadašnji korak.

Izvor: MONDO

Samo dan nakon objavljivanja prvog autorskog albuma "Ja za čuda letim", Jakov Jozinović podijelio je prve utiske o projektu koji je već privukao veliku pažnju publike i ostvario stotine hiljada slušanja.

Govoreći o albumu, Jozinović je istakao da mu je riječ o posebno važnom trenutku u karijeri.

"Stigli smo album i ja. Ja i moje prvo dijete. Kad je izašao, osjećao sam se kao da su mi istovremeno rođendan, svatovi i Nova godina. Sada ću uživati u svojih deset pjesama. Ovo su pjesme iza kojih stojim sto odsto", rekao je Jozinović, prenosi Večernji.hr

Album "Ja za čuda letim" sadrži deset autorskih pjesama, a među njima su i numere koje su već izazvale snažne reakcije publike.

Posebno je izdvojio pjesme "Stol za dvoje", koju smatra jednom od svojih najličnijih, kao i "Raj", za koju vjeruje da bi mogla postati popularan izbor za prvi ples na vjenčanjima.

Veliku pažnju privukla je i pjesma "Meri". Iako naziv pjesme sugeriše konkretnu osobu, Jozinović je otkrio da ime nije odabrano po stvarnoj djevojci, već zbog zvučnosti.

"Ali pjesma jeste posvećena jednoj konkretnoj osobi. Ona zna da sam je otpjevao", rekao je.

Pjevač priznaje da ga je iznenadila brzina kojom je album stigao do publike širom regiona.

"Prepalo me kada sam shvatio da je album čuo cijeli Balkan. Javio mi se čak i čovjek iz Amerike. I dalje mi je nevjerovatno da me ljudi prepoznaju", kazao je.

Na albumu su radili brojni autori, muzičari i producenti različitih generacija. Tekstove i muziku potpisuju Laura Sučec, poznata kao Laurakojapjeva, Matija Cvek, Josip Palameta, Jerko Drljo, Dragan Brajović i Jelena Trifunović, dok su za produkciju bili zaduženi Mahir Sarihodžić, Marko Palameta, Srđan Sekulović Skansi, Tomislav Presečki i Zoran Švigi.

Jozinović ističe da je najveći dio zarade od nastupa uložio upravo u realizaciju albuma.

"Nisam sebi kupio ništa posebno. Odlučio sam da album mora biti urađen ozbiljno jer publika zaslužuje ozbiljan projekat", rekao je.

Objavljivanje albuma dolazi neposredno pred njegove najveće samostalne nastupe do sada. Prva Arena Zagreb već je rasprodata, dok su za drugi koncert ostale samo posljednje ulaznice.