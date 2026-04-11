Jakov Jozinović zaplakao na sceni (Video)

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Mladi pjevač koji je zakazao deset koncerata u Sava centru, jedva stajao na nogama na nastupu u Makedoniji

Jakov Jozinović zaplakao na sceni Izvor: Tiktok/screenshot//@sdrten3am

Mladi pjevač koji je osvojio srca publike širom regiona i rasprodao deset koncerata u Sava centru, Jakov Jozinović, emotivno je doživeo svoj poslednji nastup.

Jakov je održao veliki koncert u Skoplju, u dvorani koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Emocije su dostigle vrhunac na kraju večeri, kada je Jakov počeo da plače.

Snimak mladog pjevača koji plače na sceni, a potom pada na koljena i zahvaljuje se publici, završio je na mrežama.

Pogledajte:

@sdrten3amSavladale ga emocijena kraju koncerta#emocije#skopje#jakovjozinovic#koncert#trending@Lidija Jozinović @Jakov Jozinovic @Anamarija_p @jovana androvic @ č @Jale fp @Gabriela @°•♡JakovForever♡•° @fashionandfriendsbalkan @Jakovljev.lepti♬ izvorni zvuk - Ninna

 Pogledajte i kakva je atmosfera bila na koncertima u Sava centru:

“Ljubav je pobedila mržnju, hvala Beograde”: Jakov Jozinović na ivici suza, poslao snažnu poruku i ujedinio Balkan
Izvor: MONDO

 Jakov je nastupao sa brojnim pjevačima, a na pretposlednjem mu se pridružila Džejla Ramović:

“Hvala ti što si doneo ljubav i zajedništvo”: Džejla se obratila Jakovu i poslala moćnu poruku
I jedna žena iz publike je imala prilike da pjeva s njim: 

Žena zaobišla obezbeđenje i popela se kod Jakova Jozinovića na binu
