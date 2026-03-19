logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čime se bavio Jakov Jozinović prije pjevanja? Malo ko bi ga povezao sa ovim zanimanjem

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Jakov Jozinović otkrio je čime se sve bavio prije nego što je postao popularan.

Čime se bavio Jakov Jozinović prije pjevanja Izvor: Rok Valenčič / Rok Valenčič / Profimedia

Jakov Jozinović postao je pravi fenomen na muzičkoj sceni, kako u Hrvatskoj tako i šire. Njegova životna priča zvuči kao pravi filmski scenario, a prije samo 3 godine bio je daleko od pjevača.

Iako danas uživa u svom muzičkom uspjehu, Jakov Jozinović se nekada nije stidio da radi najteže poslove.

Gostujući na HRT, mladi pjevač iz Vinkovaca je otkrio detalje iz svoje prošlosti.

"Prije samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama na 40 stepeni. Poslije toga sam radio u proizvodnji svijeća, a onda i u šljivicima, brao voće za dnevnicu. Stvarno sam svuda radio", rekao je.

Proslavio se na Tiktoku

Snimajući emotivne obrade hitova Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Vlada Georgieva, Jozinović je pobrao simpatije publike širom bivše Jugoslavije na Tiktoku.

Oduševljenje je bilo toliko da su menadžeri počeli da se otimaju za njega, što je kulminiralo rasprodatim koncertima u Srbiji, Hrvatskoj...

Napravio spektakl

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović napunio je dvoranu Spens u Novom Sadu, gdje je publika od prvog trenutka pjevala uglas sa njim i napravila sjajnu atmosferu.

Koncert je otvorio pjesmom "Polje ruža", a uz energičnu podršku benda od 11 članova priredio je veče za pamćenje, a specijalni gost na koncertu mu je bio Saša Kovačević. Iako su postojale molbe da se koncert ne održi, Jakov je odlučio da ipak izađe pred publiku i održi nastup.

(Espreso/ MONDO)

Tagovi

pjevači Jakov Jozinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA