Čime se bavio Jakov Jozinović prije pjevanja? Malo ko bi ga povezao sa ovim zanimanjem

Jakov Jozinović otkrio je čime se sve bavio prije nego što je postao popularan.

Jakov Jozinović postao je pravi fenomen na muzičkoj sceni, kako u Hrvatskoj tako i šire. Njegova životna priča zvuči kao pravi filmski scenario, a prije samo 3 godine bio je daleko od pjevača.

Iako danas uživa u svom muzičkom uspjehu, Jakov Jozinović se nekada nije stidio da radi najteže poslove.

Gostujući na HRT, mladi pjevač iz Vinkovaca je otkrio detalje iz svoje prošlosti.

"Prije samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama na 40 stepeni. Poslije toga sam radio u proizvodnji svijeća, a onda i u šljivicima, brao voće za dnevnicu. Stvarno sam svuda radio", rekao je.

Proslavio se na Tiktoku

Snimajući emotivne obrade hitova Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Vlada Georgieva, Jozinović je pobrao simpatije publike širom bivše Jugoslavije na Tiktoku.

Oduševljenje je bilo toliko da su menadžeri počeli da se otimaju za njega, što je kulminiralo rasprodatim koncertima u Srbiji, Hrvatskoj...

Napravio spektakl

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović napunio je dvoranu Spens u Novom Sadu, gdje je publika od prvog trenutka pjevala uglas sa njim i napravila sjajnu atmosferu.

Koncert je otvorio pjesmom "Polje ruža", a uz energičnu podršku benda od 11 članova priredio je veče za pamćenje, a specijalni gost na koncertu mu je bio Saša Kovačević. Iako su postojale molbe da se koncert ne održi, Jakov je odlučio da ipak izađe pred publiku i održi nastup.

