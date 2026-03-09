"Očito sam svake godine odlazio u logor na koncert": Fanovi bijesni na Tonija Cetinskog zbog izjave o Spensu

Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. mart u novosadskom Spensu, pod izgovorom da "ova dvorana nosi bolna sjećanja iz rata devedesetih". Ispod ove njegove objave na Fejsbuku nizali su se komentari fanova.

Hrvati su mahom podržali kontroverznu odluku pjevača, podržavajući ga i dižući ga u nebesa, dok fanovi iz Srbije nisu mogli da sakriju bijes i razočaranje.

"Kao dugogodišnji fan osjećam potrebu da izrazim duboko razočaranje vašim nedavnim tvrdnjama o dvorani Spens u Novom Sadu. Navoditi da je to mjesto bilo logor, bez ikakvih vjerodostojnih istorijskih dokaza i na osnovu neprovjerenih priča, nanosi štetu istini, ali i svima onima koji taj prostor poznaju i koji su ga godinama posjećivali.

Širenje dezinformacija, bez obzira na to od koga dolaze, ne priliči umjetniku vašeg ranga. Upravo zato ovakve izjave posebno pogađaju publiku koja je u vašoj muzici tražila zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i neutemeljene tvrdnje. Mnogi se zato danas pitaju – šta je dovelo do ovakvih izjava? Da li je riječ o neinformisanosti, lošim savjetnicima ili nečemu trećem?", napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

"Teško je razumjeti zašto bi neko svjesno rizikovao povjerenje publike zbog tvrdnji koje nemaju uporište u provjerenim činjenicama. Umjetnost bi trebalo da povezuje ljude i gradi mostove, a ne da služi kao platforma za širenje netačnih informacija", glasi jedan od komentara.

"Zanimljivo je da su u toj istoj dvorani godinama nastupali brojni izvođači bez problema, a vi ste se toga sjetili baš na dan koncerta. Publika koja je kupila karte i došla zbog vas zaslužuje ozbiljniji odnos. Poslije ovoga sigurno neću više dolaziti na vaše koncerte, a nisam ni jedina. Veliko ste razočaranje".

"Nikad do danas današnjeg nisam čula za takve tvrdnje vezano za Spens! Meni više liči na debakl sa prodajom karata koji je uvijen u nacionalistički senzacionalizam. Tolike koncerte ste održali, i to baš na Spensu, zgnuli toliko novca u Srbiji i sad ovo. Čestitke, izgubljeni toliki fanovi u jednom potezu, nadam se da će vam se isplatiti", glasi još jedan komentar ispod objave Tonija Cetinskog.

"Miroljubivo? Razočarali ste sve žene koje su na ovaj Dan žena jedva čekale da dođu i slušaju vaše pjesme (jedna sam od njih). Zar niste znali za sve to na prethodnim koncertima, na tom istom SPENS-u? Za sve te laži trebalo bi da vas tuže. Neki od nas su odložili sve zbog te večeri… Sramota", nije mogla da ostane ravnodušna jedna Jovana.

Podsetimo se njegovog koncerta na Spensu 2023. godine:

Toni Cetinski peva u Spensu 2023 godine Izvor: Youtube / bangeciao

"Haha, ja prvi put čujem za ovaj genijalni spin. Sreća pa te nikada nisam ni slušao, ali prijatelju moj, neko te gadno slagao, a još gadnije je što vjeruješ nekim glasinama koje nemaju ama baš nikakve veze sa istinom. Znači da sa tobom nije sve u vinklu. A od ovakvog kretenluka spin nisam odavno čuo".

"Očigledno sam svake godine odlazio u logor na koncert godinama devedesetih, samo me niko nije obavestio da ulazim u isti. Zaje*ao si prijatelje i sebe, i svoje fanove, to će da ide na tvoju dušu. Pozdravljaju te i svi idioti i sjajni hrvatski bendovi koji su nastupali na tom istom Spensu. Ispao si debil, care, prosto mi je krivo što nećeš pročitati ovo, a meni je samo predivno što nikada nisam mario za tvoju muziku", glasio je još jedan komentar.

"Šteta. Smatrao sam te velikim pjevačem i čovjekom, a ovako si dozvolio da politika utiče na tvoj kvalitet. Nigdje nikad SPENS nije bio označen kao bilo kakav logor do pre nekog vremena. Čudno je da su odbranioci 30 godina čuvali tajnu jednog takvog zlog mjesta i puštali kojekakve nastupe izvođača i sportista iz Hrvatske, a baš sad su se sjetili da to treba objaviti… Sramno! Političari treba da šire mržnju po svaku cijenu i, nažalost, uspijevaju u tome. Tužno", ogorčen je jedan Nenad.

"Srbi nikada neće shvatiti! Hrvati nikada neće biti naši prijatelji! Ništa loše im Srbi nikada nisu uradili, a oni nas vijekovima "čiste" i mi opraštamo! Oprosti, ali ne zaboravi nikad", ogročen je Leka, koji je ostavio komentar na Kurirovom sajtu.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina", odbacilo je danas kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pjevač Toni Cetinski otkazao osmomartvoski koncert i podsjetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spensa i da su to učinili izvođač i njegov tim.

"Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mjesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane", ističe se u saopštenju.

Spens je, kako se podsjeća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

"Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spensa i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porijekla.

Naprotiv, Novi Sad je uvek bio prepoznatljiv po svojoj otvorenosti, multikulturalnosti i poštovanju različitosti", kaže se u saopštenju.

(Kurir / MONDO)