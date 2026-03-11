"Ne poštuje nas kao narod": Toni Cetinski na udaru zbog priča da je u Spensu bio logor, otkazuju mu nastupe u Srbiji

Pjevač Toni Cetinski se zbog razloga otkazivanja koncerta u hali Spens u Novom Sadu našao na udaru javnosti, što će navodno rezultirati otkazivanjem nastupa i u ostatku Srbije

Toni Cetinski, po svemu sudeći, snosiće i određene materijalne posledice zbog iznenadnog otkazivanja solističkog koncerta koji je bio planiran za 8. mart u Novom Sadu.

Odluka pjevača da odustane od koncerta izazvala burne reakcije javnosti, organizatora, ali i ljudi iz ugostiteljskog sektora koji su planirali buduću saradnju s njim.

Kontroverza je dodatno podgrijana nakon što je Cetinski javno naveo da je razlog njegovog odustajanja to što je na mjestu današnjeg Spensa nekada postojao logor.

Upravo zbog toga, kako tvrde pojedini ugostitelji, promijenjen je i odnos prema potencijalnoj saradnji sa ovim muzičarem. Neki od onih koji su ranije razmatrali mogućnost da Cetinskog angažuju za različite događaje u Srbiji sada od te ideje odustaju, saznaje Kurir.

Dok jedni smatraju da pjevač ima puno pravo da odluči gdje će nastupati, drugi ističu da su način na koji je koncert otkazan, kao i obrazloženje koje je usledilo, izazvali nepotrebne tenzije u javnosti. Posebno su razočarani oni koji su bili spremni da mu pruže priliku da nastupi u Srbiji.

Jedan od njih je i vlasnik poznatog ugostiteljskog objekta koji je želio da ostane anoniman, a čiji prijatelj je za Kurir otkrio da je planirao da angažuje Cetinskog za letnje otvaranje bašte svog lokala.

- Moj prijatelj je imao želju da mu Toni peva na leto na otvaranju bašte. Dobio je kontakt od njegovog menadžmenta i čak smo razmišljali da stupimo u pregovore. Međutim, nakon svega što se desilo s koncertom u Novom Sadu, odlučili smo da odustanemo od te ideje. Smatramo da bi saradnja u ovom trenutku mogla da izazove nepotrebne reakcije i polemike - rekao nam je on.

Prema njegovim rečima, plan je bio da se napravi veliki ljetnji događaj koji bi privukao goste iz različitih gradova, a Cetinski je bio jedan od izvođača o kojima se ozbiljno razmišljalo upravo zbog popularnosti i velikog broja hitova koje publika u regionu dobro poznaje.

- Možda bi moj prijatelj i izašao javno s tim, ali mu je neprijatno da se dovodi u kontekst s muzičarem koji je naveo krajnje netačan razlog otkazivanja koncerta za jedan lep praznik kao što je Dan žena. Niko ne želi dodatne probleme oko događaja koji bi trebalo da bude zabavan i opušten. Ne poštuje nas kao narod - dodao je sagovornik.

