Vjenčali se tri puta: Ko je 15 godina mlađa supruga Tonija Cetinskog

Toni Cetinski i Dubravka već 10 godina su u srećnom braku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Toni Cetinski je jedan od najtraženijih pjevača u regionu, a njegov uspjeh nije došao preko noći. Karijeru je gradio od 1990-ih postepeno i temeljno i do dan-danas ima mnogo hitova koji se pjevaju širom regiona.

Posljednjih deset godina najveća podrška u svemu što radi mu je supruga Dubravka Cetinski.

Dubravka je magistar ekonomije i promoter fitnes i velnes centra u Zagrebu, a svog 15 godina starijeg supruga je upoznala na proslavi kod zajedničkog prijatelja.

Pogledajte fotografije Tonija i Dubravke:

Ljubav je odmah planula, a na vječnu ljubav su se zakleli čak tri puta. Vjenčali su se 2014. godine i imali su tri vjenčanja: u Las Vegasu, u Zagrebu i Vinkovcima.

"Svako dobro koje imamo ili činimo može jedino dolaziti od Boga koji je samo Dobro. Isto tako ljubav ako hoće biti prava, mora dolaziti od Božje ljubavi. Redovno prisustvovanje svetoj misi i primanje Hristovog tijela čini da postajemo novi ljudi, kristolici. Tada je i naša ljubav bliža onoj pravoj ljubavi kakvu vidimo da Hrist ima prema nama. Sami nemamo snage ljubiti do vječnosti, ali snagom zahvaljivanja, možemo ljubiti iznad ljudskih dimenzija. Zato ima smisla poziv koji supružnici nalaze kod svetog Pavla koji govori o smrti na krstu koja se nastavlja u blagodarenju. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Hrist ljubio Crkvu te sebe predao za nju", napisao je svojevremeno pjevač.

Doživjela moždani udar

Njih dvoje su 2019. godine prošli kroz težak i izazovan period kada je Dubravka doživjela moždani udar. Kako Toni kaže,mislio je da je već gotovo i da neće moći da učini ništa za svoju suprugu.

Zahvaljujući brzoj reakciji Tonija i Hitne pomoći, Dubravkin život je spasen i od tada taj datum slavi kao drugi rođendan.

Pogledajte fotografije Tonija Cetinskog:

(Glossy/ MONDO)