Jakov će uskoro obradovati fanove sa albumom na kom se nalazi deset pjesama.
Jakov Jozinović, jedan od najpopularnijih mladih muzičara u regionu, otkrio je detalje o svom prvom albumu.
Pjevač je na Instagramu objavio da njegov prvi album, nazvan "Ja za čuda letim", izlazi 14. juna. Uz datum izlaska, sa obožavaocima je podijelio i spisak od osam novih pjesama.
Datum izlaska i spisak pesama
U objavi o albumu kratko je napisao: "'Ja za čuda letim' MOJ PRVI ALBUM | 14.06.2026.", i pozvao pratioce da unapred sačuvaju album na striming platformama. Oduševljene reakcije nisu izostale, a u komentarima su mu podršku, uz brojne obožavaoce, pružile i koleginice Aleksandra Prijović i Nina Badrić.
"Sretnoo mladiću", napisala mu je Badrić, dok je Prijovićka ostavila ikonice vatre i srca.
Ovako je Aleksandra bodrila Jakova na koncertu:
Jakov Jozinović otkrio datum izlaska prvog albuma: Stiže brže nego što ste mislili, Prijovićka odmah reagovala
Velika očekivanja publike
Jozinović je posljednjih mjeseci jedan od najtraženijih mladih izvođača na regionalnoj sceni, pa najava prvog albuma predstavlja važan korak u njegovoj karijeri.
Očekivanja publike su velika, posebno nakon uspeha singlova "Polje ruža" i "Ja volim", koji su mu donijeli veliku popularnost.
Dodatno zanimanje pobudio je i nedavno objavljen isječak pesme "Raj", koji je za samo 24 sata prikupio gotovo 800 hiljada pregleda.
Poslušajte:
@jakov.jozinovic
Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻♬ original sound - Jakov Jozinovic
Nakon izlaska albuma, pjevača očekuju i dva velika koncerta. Podsetimo, Jozinović će 19. i 20. juna nastupiti u Areni Zagreb.