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Jakov Jozinović otkrio datum izlaska prvog albuma: Stiže brže nego što ste mislili, Prijovićka odmah reagovala

Jakov Jozinović otkrio datum izlaska prvog albuma: Stiže brže nego što ste mislili, Prijovićka odmah reagovala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jakov će uskoro obradovati fanove sa albumom na kom se nalazi deset pjesama.

Jakov Jazinović album izlazi 14 juna Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Jakov Jozinović, jedan od najpopularnijih mladih muzičara u regionu, otkrio je detalje o svom prvom albumu.

Pjevač je na Instagramu objavio da njegov prvi album, nazvan "Ja za čuda letim", izlazi 14. juna. Uz datum izlaska, sa obožavaocima je podijelio i spisak od osam novih pjesama.

Datum izlaska i spisak pesama

U objavi o albumu kratko je napisao: "'Ja za čuda letim' MOJ PRVI ALBUM | 14.06.2026.", i pozvao pratioce da unapred sačuvaju album na striming platformama. Oduševljene reakcije nisu izostale, a u komentarima su mu podršku, uz brojne obožavaoce, pružile i koleginice Aleksandra Prijović i Nina Badrić.

"Sretnoo mladiću", napisala mu je Badrić, dok je Prijovićka ostavila ikonice vatre i srca.

Ovako je Aleksandra bodrila Jakova na koncertu:

Velika očekivanja publike

Jozinović je posljednjih mjeseci jedan od najtraženijih mladih izvođača na regionalnoj sceni, pa najava prvog albuma predstavlja važan korak u njegovoj karijeri.

Očekivanja publike su velika, posebno nakon uspeha singlova "Polje ruža" i "Ja volim", koji su mu donijeli veliku popularnost.

Dodatno zanimanje pobudio je i nedavno objavljen isječak pesme "Raj", koji je za samo 24 sata prikupio gotovo 800 hiljada pregleda.

Poslušajte:

@jakov.jozinovic

Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻

♬ original sound - Jakov Jozinovic

Nakon izlaska albuma, pjevača očekuju i dva velika koncerta. Podsetimo, Jozinović će 19. i 20. juna nastupiti u Areni Zagreb.

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Jakov Jozinović

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