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En Hatavej je trudna: Poznata glumica očekuje treće dijete

En Hatavej je trudna: Poznata glumica očekuje treće dijete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Glumica En Hatavej otkrila je da čeka treće dijete sa Adamom Šulmanom.

en hatavej trudna treći put Izvor: Instagram printscreen/annehathaway

Glumica En Hatavej, čeka treće dijete sa suprugom Adamom Šulmanom. Podijelila je video na svom Instagram profilu i tako objavila lijepe vijesti. "Bebo, tvoja sam", napisala je u opisu objave. 

Hatavej i njen suprug Šulman već imaju sinove Džonatana (10) i Džeka (6). Zvijeza filma "Đavo nosi Pradu 2" i njen suprug Šulman vjenčali su se 2012. godine, a porodicu su proširili nekoliko godina kasnije. Par je dobio prvo dijete 2016. godine kada je rođen sin Džonatan, dok se sin Džek pridružio porodici 2019. godine.

Prošlog maja, Hatavej je dala intervju za ljetnjo izdanje časopisa "El" za 2026. godinu (The Epic Issue), gdje je podijelila rijetke detalje o životu sa svoja dva sina. Ova majka dvoje djece, koja će tumačiti lik Odisejeve žene Penelope u svom novom filmu "Odiseja", izjavila je da su njeni sinovi "u onoj stvarno zabavnoj fazi kada svi volimo da provodimo vrijeme zajedno, mada mi je jasno da bi to moglo da se promijeni".

"Zapravo, mi ćemo uvijek voljeti da se družimo sa njima, ali bi njihova osjećanja prema nama mogla da se promijene", dodala je kroz smijeh.

Zbog toga je Hatavej podijelila da ona i Šulman "žive isključivo u sadašnjem trenutku".

"Svi smo potpuno u tome", rekla je. "Adam i ja upijamo svaki momenat. Provodim najljepše vrijeme sa svojom porodicom, živim u gradu svojih snova, a i posao, čini se, ide stvarno, stvarno dobro". 

"Tako da, iako zvuči prilično iritantno, ja se sjajno provodim dok sve ostalo gori", nastavila je Hatavej.

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Tagovi

glumice trudnoća porodica

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