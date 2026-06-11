Peni iz "Teorije velikog praska" ponovo trudna: Kejli Kuoko čeka drugu kćerku

Glumica Kejli Kuoko i njen vjerenik Tom Pelfri uskoro će dobiti drugo dijete. Par je na društvenim mrežama otkrio da čekaju još jednu djevojčicu.

Izvor: kaleycuoco/Instagram

Kejli Kuoko, glumica koju publika širom svijeta pamti po ulozi Peni u hit seriji "Teorija velikog praska", saopštila je da je ponovo trudna i da sa vjerenikom Tomom Pelfrijem očekuje drugo dijete.

Radosnu vijest par je podijelio na Instagramu, gdje su objavili niz porodičnih fotografija.

Na jednoj od njih Kuoko i Pelfri poziraju sa svojom kćerkom Matildom ispred torte za otkrivanje pola bebe. Ružičasta unutrašnjost torte otkrila je da par očekuje još jednu djevojčicu.

Glumica je uz objavu podijelila i nekoliko fotografija na kojima pokazuje trudnički stomak, a u emotivnoj poruci istakla je koliko joj znači proširenje porodice.

"Upotpunjujemo našu malu porodicu, kakvo ostvarenje sna! Ovo drugo putovanje bilo je na mnogo načina burnije, ali smo neizmjerno zahvalni za ovaj trenutak. Mala seka je na putu", napisala je Kuoko.

Kejli Kuoko i Tom Pelfri u vezi su od 2022. godine. Upoznali su se zahvaljujući zajedničkoj menadžerki Andrei Pet-Džozef, koja je vjerovala da su jedno za drugo.

Glumica je ranije otkrila da je njihov prvi susret na premijeri serije "Ozark" za nju bio ljubav na prvi pogled.

"Čula sam njegov glas, okrenula se i imala osjećaj kao da je moj život gotov ili tek počinje. Pogodilo me. Bila je to ljubav na prvi pogled", prisjetila se u jednom intervjuu.

Par je u oktobru 2022. godine objavio da očekuje prvo dijete, a njihova kćerka Matilda Karmine Riči Pelfri rođena je 30. marta 2023. godine. Vjerili su se u avgustu 2024. godine, kada je glumica na društvenim mrežama pokazala svoj vjerenički prsten.

Dolazak druge kćerke predstavlja novo poglavlje za porodicu, a trogodišnja Matilda uskoro će dobiti ulogu starije sestre.