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Preminula glumica poznata po ulozi Samare Morgan iz filma "Krug": Davej Čejs umrla u 36. godini

Preminula glumica poznata po ulozi Samare Morgan iz filma "Krug": Davej Čejs umrla u 36. godini

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Preminula je bivša dječija zvijezda Davej Čejs, poznata po ulozi Samare u hororu "Krug" i kao glas Lilo u "Lilo i Stič".

Preminula glumica Davej Čejs poznata po ulozi Samare Morgan iz filma "Krug" Izvor: Youtube /printscreen/Ctrice

Bivša dječija zvijezda Davej Čejs, najpoznatija po ulozi Samare Morgan u hororu "Krug" i kao glas Lilo u Diznijevom animiranom filmu "Lilo i Stič", preminula je u 36. godini, prema pisanju TMZ-a.

Uzrok smrti

Njen partner Roj Hernandez je za TMZ izjavio da je Davej preminula u utorak od posljedica meningitisa i infekcije krvi. Kako navodi, došlo je do sepse koja je potom uzrokovala otkazivanje organa.

Prema navodima istog portala, glumica je ranije ovog mjeseca bila hospitalizovana u Los Anđelesu zbog pothranjenosti.

Proslavila se kao djevojčica iz horora i glas iz crtaća

Davej se u Holivudu probila vrlo rano, još kao dijete.

Pozajmila je glas glavnoj junakinji Lilo u Diznijevom hitu "Lilo i Stič" iz 2002. godine, kao i u kasnijoj televizijskoj seriji. Takođe je pozajmila glas liku Chihiro Ogino u američkoj sinhronizaciji kultnog animiranog filma "Putovanje Chihiro".

Ljubitelji horora najviše je pamte po ulozi Samare Morgan, jezive negativke u filmu "Krug" iz 2002. godine. Ta uloga joj je donijela i MTV filmsku nagradu za najboljeg negativca.

Od 2006. godine imala je i stalnu ulogu u HBO-ovoj seriji "Velika ljubav" (Big Love), koja prati život fundamentalističke poligamne mormonske porodice. Tokom pet sezona glumila je Rondu Volmer u 32 epizode.

Pojavljivala se i u poznatim naslovima kao što su "Donnie Darko", "Beethoven 5", "Sabrina, mala vještica", "Urgentni centar" i "Milost".

Tokom godina Davej je imala više sukoba sa zakonom, o čemu su ranije izvještavali američki mediji.

(Kurir/ MONDO)

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