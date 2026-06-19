Pola Abdul proslavlja 63. rođendan: Iza osmijeha krije tešku životnu borbu

Na današnji dan je rođena čuvena pjevačica Pola Abdul, a mnogi ne znaju kakve sve nedaće skriva osmijehom

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Kada pogledate njene fotografije, teško je povjerovati da slavna pjevačica ali i glumica Pola Abdul proslavlja čak 63. rođendan.

Abdul je uvijek sa osmijehom na licu, i dalje aktivno nastupa, a redovna je i na velikim događajima.

Da ne govorimo o tome da joj na liniji mogu pozavidjeti i daleko mlađi. Ipak, malo ko zna da je pjevačica imala ozbiljne izazove tokom karijere.

Tako je, nakon što su snimci sa posljednje turneje preplavili mreže, jedan od komentara otkrio djelić pakla koji je Abdul prošla.

"Ono što je najimpresivnije je da je imala 10 operacija kičme, tri metalne pločice stavljene u vrat, a izgubila je centimetar u visini i još uvijek može da igra tako. Većina ljudi ne bi mogla da ustane iz kreveta", glasio je jedan komentar.

Podsjetimo, Pola Abdul bila je pop senzacija osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka, prije nego što je odlučila da napravi pauzu u karijeri nakon avionske nesreće koja joj se dogodila 1992. godine.

"Pred kraj moje svjetske turneje, dok sam putovala iz jednog u drugi grad u malom avionu za samo sedam putnika, jedan od motora je eksplodirao.Vatra je zahvatila desno krilo aviona i srušili smo se. Nisam bila vezana pojasom i udarila sam glavom o plafon aviona. Završila sam sa 15 operacija vratne kičme i morala da pauziram sedam godina", ispričala je Pola, koja je o brojnim detaljima ćutala da je "ljudi ne bi gledali kao oštećenu robu".

Abdul je zbog posljedica operacija morala da strogo vodi računa o kvalitetu života, te je jasno zašto danas izgleda toliko dobro.

(Mondo.rs)