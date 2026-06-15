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Tri decenije bez Ele Ficdžerald: Glas koji je obilježio istoriju džeza

Tri decenije bez Ele Ficdžerald: Glas koji je obilježio istoriju džeza

Autor Dragana Božić
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Kraljica džeza Ela Ficdžerald umrla je 15. juna 1996. godine.

Godišnjica smrti Ele Ficdžerald Izvor: . / Universal images group / Profimedia

Ficdžeraldova je svjetsku muziku obogatila šest decenija dugom karijerom i jednom od najobimnijih diskografija.

Iako je imala prilično težak život, prepun uspona i padova, ona je do kraja sačuvala umjetničku svježinu i boju svog predivnog glasa.

Sa vokalnim rasponom od čak tri oktave, Ficdžeraldova je posjedovala nevjerovatnu čistoću tona i veliku mogućnost improvizacije.

Ljubitelji džeza nazivali su je "dama Ela", "prva dama pjesme" i "kraljica džeza".

Ona je praktično izumila skat pjevanje, koje se danas smatra džez formom "besmislene poezije" i pomogla da se džez etablira kao vid umjetnosti.

Ova briljantna tamnoputa pjevačica nije znala note i nikada ih nije naučila.

Stručnjaci smatraju da je tajna u njenom osjećaju za ritam i izuzetno sugestivnom vokalnom izražavanju.

Za razliku od teških i skandaloznih biografija njenih savremenika, Ela je bila tiha i umjerena.

Kada su je pitali šta je bolje od pjevanja, ona je bez razmišljanja odgovorila: "Još pjevanja!". 

(Srna)

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Tagovi

pjevačice džez

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