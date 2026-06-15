Tri decenije bez Ele Ficdžerald: Glas koji je obilježio istoriju džeza

Kraljica džeza Ela Ficdžerald umrla je 15. juna 1996. godine.
Ficdžeraldova je svjetsku muziku obogatila šest decenija dugom karijerom i jednom od najobimnijih diskografija.
Iako je imala prilično težak život, prepun uspona i padova, ona je do kraja sačuvala umjetničku svježinu i boju svog predivnog glasa.
Sa vokalnim rasponom od čak tri oktave, Ficdžeraldova je posjedovala nevjerovatnu čistoću tona i veliku mogućnost improvizacije.
Ljubitelji džeza nazivali su je "dama Ela", "prva dama pjesme" i "kraljica džeza".
Ona je praktično izumila skat pjevanje, koje se danas smatra džez formom "besmislene poezije" i pomogla da se džez etablira kao vid umjetnosti.
Ova briljantna tamnoputa pjevačica nije znala note i nikada ih nije naučila.
Stručnjaci smatraju da je tajna u njenom osjećaju za ritam i izuzetno sugestivnom vokalnom izražavanju.
Za razliku od teških i skandaloznih biografija njenih savremenika, Ela je bila tiha i umjerena.
Kada su je pitali šta je bolje od pjevanja, ona je bez razmišljanja odgovorila: "Još pjevanja!".
(Srna)