Zelenkovac Jazz Festival ulazi u novu fazu: Pet dana muzike, filma, izložbi i improvizacije

Internacionalni Zelenkovac Jazz Festival biće održan od 5. do 9. avgusta 2026. godine uz nastupe izvođača iz regiona i Evrope, izložbe, promocije knjiga, film i jam sessione.

Izvor: Zelenkovac Jazz Fest/Promo

26. Internacionalni Zelenkovac Jazz Festival biće održan od 5. do 9. avgusta 2026. godine, a publiku očekuje pet dana muzike, improvizacije, filmskih projekcija, izložbi i druženja umjetnika iz regiona i Evrope.

Muzički urednik festivala Dragan Vuković istakao je da organizatori, uprkos finansijskim izazovima, nastavljaju razvijati festival koji je tokom više od dvije decenije postao prepoznatljivo mjesto susreta jazz umjetnika i publike.

"Pregurali smo 25 teških godina i sad krećemo prema broju trideset", naveo je Vuković.

Ovogodišnje izdanje donosi i jednu važnu novost – dodatni festivalski dan. Program počinje već u srijedu, 5. avgusta, koncertom u galerijskom prostoru na spratu, gdje će nastupiti dva improvizacijska jazz sastava iz Srbije u okviru programa "Predstavljanje srpske impro jazz scene".

Internacionalni karakter festivala potvrđuju i ovogodišnji gosti iz Holandije, Mađarske i Austrije, dok će značajan dio programa biti posvećen i regionalnoj jazz sceni. Publika će imati priliku da sluša još dva sastava iz Srbije, dva iz Slovenije i jedan iz Hrvatske.

Iako ove godine nema izvođača iz Sjeverne Makedonije, organizatori su pripremili izložbu omota albuma izdavačke kuće "Pmg jazz" iz Skoplja.

Pored muzičkog programa, festival će obuhvatiti i izložbu plakata dosadašnjih izdanja Zelenkovac Jazz Festivala, promocije knjiga i novih strip izdanja, kao i projekciju filma "We Free", koji govori o legendarnoj turneji improvizacijskih muzičara širom svijeta, uključujući i nastup na Zelenkovcu 2019. godine.

Ni ove godine neće izostati tradicionalni jam sessioni, koji će se održavati svake večeri nakon zvaničnog programa festivala.

Organizatori su pozvali publiku da od 5. do 9. avgusta posjeti Zelenkovac i bude dio još jednog izdanja festivala koji već decenijama okuplja ljubitelje jazza, improvizacije i alternativne umjetničke scene.

Program festivala:

Srijeda, 5.avgust / Koncert u Galeriji / 19h

Predstavljanje srpske free jazz/impro scene

Koncerti

Crno Dete (Beograd)

Kalajdžija Škorić Duo (Bijeljina/Bački Jarak )

plus projekcija filma "We free"

-jam session

Četvrtak 6.avgust / Zelenkovac bina / 18h

Svečano otvaranje festivala

Koncerti

Prim (Austrija)

Bregove Dere (Slovenija)

-jam session

Petak 7.avgust 19h / Zelenkovac bina

Koncerti

Milan Petković Trio (Aleksinac)

Sandra Halužan Kvartet (Hrvatska)

Gentry Sultan (Mađarska)

-jam session

Subota 8.avgust 19h /Zelenkovac bina

Koncerti

Rauwslinger (Holandija)

Počeni Škafi (Slovenija )

Eyot (Niš)

-jam session

+ DJazz program, prezentacije knjiga i stripova, izložba plakata Zelenkovac Jazz Festivala i omota albuma »PMG Jazz«, izdavačke kuće iz Skoplja