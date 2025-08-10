Završen džez festival na Zelenkovcu: Više od 1.000 posjetilaca uživalo u muzici i prirodi

U Mrkonjić Gradu završen je međunarodni džez festival koji je u tri koncertne večeri okupio više od 1.000 posjetilaca, rekao je Srni organizator festivala Borislav Janković.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Janković je naveo da je publika u Ekološko-turističkom centru "Zelenkovac" bila u prilici da prati živu svirku devet bendova iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Rusije.

"Bilo je sjajno i ove godine, sve je proteklo kako smo zamislili, vremenske prilike bile su idealne za boravak na otvorenom, tako da su posjetioci uz dobar zvuk i gastronomsku ponudu mogli da uživaju u prirodnim ljepotama Zelenkovca", naglasio je Janković.

On je istakao da je na Zelenkovcu boravilo oko 100 kampera, a i ostali objekti predviđeni za smještaj posjetilaca bili su popunjeni.

Janković je pozvao posjetioce da dođu na Zelenkovac, jer je to mjesto koje nudi mnogo sadržaja tokom cijele godine, a prije svega netaknutu prirodu.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević prisustvovao je sinoć posljednjoj festivalskoj večeri.

On je rekao Srni da ovaj muzički događaj opština u potpunost podržava i pomaže u njegovoj realizaciji, a tako će biti i ubuduće.

Vođević je naveo da opština pomaže i realizaciju infrastrukturnih projekata na ovom području jer su potrebni dodatni sadržaji da bi Zelenkovac zasijao punim sjajem.

Pokrovitelji 25. Međunarodnog džez festivala na Zelenkovcu bili su opština Mrkonjić Grad i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, te brojni sponzori.

