Džez i priroda spojeni na jubilarnom festivalu na Zelenkovcu

U Mrkonjić Gradu u četrvtak uveče je počeo 25. Međunarodni džez festival "Zelenkovac", a prve koncertne večeri nastulili su učesnici iz Hrvatske, Slovenije i Poljske.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Nastupili su bend Franolić, Mureškić i Grabić iz Hrvatske, zatim kvartet Ajde Stine Turek iz Slovenije i "Gruvosfer" iz Poljske.

U tri koncertna dana u Ekološko-turističkom centru "Zelenkovac" publika će biti u prilici da prati živu svirku devet bendova iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Rusije.

Festival je otvorio zamjenik načelnika opštine Mrkonjić Grad Dragan Plejić koji je rekao novinarima da je ovaj muzički događaj izuzetno značajan za ovu lokalnu zajednicu sa aspekta turizma, jer doprinosi razvoju turističkih kapaciteta, kako smještajnih, tako i drugih aktivnosti u sklopu sadržaja "Mrkonjićkog ljeta".

On je izrazio očekivanje da će već naredne godine manifestacija zasjati u još boljem svjetlu, uz pomoć novoosnovane Turističke agencije.

Organizator festivala Borislav Janković naglasio je da je festival uspješno počeo, te da posjetioce svake večeri nakon koncertnog dijela očekuje "džem sešn" što je nešto, kako je istakao, najsuptilnije u okviru muzičkog događaja.

"Sve ide po planu, odziv je dobar, svi bendovi će nastupiti, smještajni kapacitet sa hranom i pićem organizovani su u sklopu kampa, a i šire", naveo je Janković.

Prema njegovim riječima, odabrali su vrstu muzike koja se sjajno uklapa u prirodni ambijent Zelenkovca, te da festival daje nove mogućnosti, šanse, vidike, ljude, novi način izražaja, što je bogatstvo ponude.

Janković je rekao da se može nastaviti mnogo ozbiljnije, jer je festival već prepoznatljiv na svjetskom, evropskom i regionalnom nivou.

Ajda Stina Turek. članica muzičkog kvarteta iz Slovenije, izjavila je da su večeras svirali etno-džez muziku, kao i neke autorske kompozicije.

Ona je naglasila da je lokacija Zelenkovca za njih nevjerovatna, te da je njoj i ostalim članovima dargo da su tu.

Sutra će nastupi bendovi "Svetlost" iz Sjeverne Makedonije, instrumentalni bend "Pokombi" iz Hrvatske i džez-bend "Dip stedi" iz Srbije.

Posljednje festivalske večeri, u subotu, 9. avgusta, nastupiće "Vedan kolod" iz Rusije, "Mikrodouzmajk" iz Mađarske i beogradski sastav "Bulet for bed men".

Pokrovitelji festivala su opština Mrkonjić Grad i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, te brojni sponzori.

