Od Rundeka do Bisere Veletanlić: Počeo džez festival u Trebinju

Četvrti "Trebinje džez festival" počeo je večeras koncertom "Rundek eko kvarteta".

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Koncert benda legendarnog Darka Rundeka održan je u bašti hotela "Platani".

Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković, koja je otvorila festival, rekla je novinarima da je ovo jedan od najmlađih, ali i najprepoznatljivijih festivala na kulturnoj mapi Republike Srpske, te simbol Trebinja jer je stekao izuzetan ugled i privlači pažnju brojnih posjetilaca.

"Ministarstvo prosvjete i kulture od samog početka pruža snažnu podršku džez festivalu, jer smatramo da je Trebinje grad sa bogatom kulturnom tradicijom koji ima potencijal za ovakav umjetnički i kulturni događaj", istakla je Đakovićeva.

Načelnik gradskog Odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić rekla je da je publika veoma zainteresovana za džez festival.

"Nismo očekivali da ćemo tako brzo postati prepoznatljivi po ovom muzičkom događaju", istakla je Skočajićeva.

Direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković rekao je da su za ovogodišnji festival odabrali zaslužne bendove u oblasti džez muzike.

On je istakao da je grad prepoznao važnost ovog muzičkog događaja koji obogaćuje kulturni život Trebinja i džez festival uvrstio u prioritete svoje kulturne politike.

"Cilj nam je, prije svega, promocija kvalitetne muzike, ali i predstavljanje našeg grada sa svim njegovim kulturnim, istorijskim, prirodnim i turističkim znamenitostima", rekao je Vuković.

Muzičar Darko Rundek rekao je novinarima uoči koncerta da očekuje prisustvo velikog broja posjetilaca i lijepo druženje, te da mu se Trebinje veoma dopada.

Na festivalu, koji okuplja ljubitelje dobre muzike iz regiona, nastupiće i "Beogradski džez kvartet", "Petar Z", Aleksandra Bijelić i Bisera Veletanlić u pratnji "Vasil Hadžimanov benda".

Pet koncerata biće izvedeno na najatraktivnijim lokacijama u gradu na Trebišnjici – bašta hotela "Platani", Stari grad, "Andergraund", "Humsko" i amfiteatar na Crkvini. Svi koncerti su besplatni i počinju u 21.00 čas.

Festival će trajati do četvrtka, 28. avgusta.

"Trebinje džez festival" organizuje trebinjski Kulturni centar pod pokroviteljstvom Gradske uprave i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske u okviru manifestacije "Trebinjsko kulturno ljeto".

SRNA