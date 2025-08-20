logo
Pet koncerata na najatraktivnijim lokacijama: Počinje "Trebinje džez festival"

Autor Dragana Božić
0

Koncertom "Rundek eko kvarteta" u nedjelju, 24. avgusta, počinje četvrti "Trebinje džez festival".

Počinje džez festival u Trebinju Izvor: Kulturni centar Trebinje

Iz trebinjskog Kulturnog centra najavili su da će na Festivalu koji okuplja ljubitelje dobre muzike iz cijelog regiona nastupiti i "Beogradski džez kvartet", "Petar Z", Aleksandra Bijelić i Bisera Veletanlić u pratnji "Vasil Hadžimanov benda".

Direktor "Trebinje džez festivala" Miljan Vuković, koji je i direktor Kulturnog centra Trebinje, istakao je da ovaj muzički događaj obogaćuje kulturni život Trebinja, a čiju je važnost prepoznao grad koji je džez festival uvrstio u prioritete svoje kulturne politike.

"Cilj nam je, prije svega, promocija kvalitetne muzike, ali i predstavljanje našeg grada sa svim njegovim kulturnim, istorijskim, prirodnim i turističkim znamenitostima", rekao je Vuković.

Pet koncerata biće izvedeno na najatraktivnijim lokacijama u gradu na Trebišnjici – bašta hotela "Platani", Stari grad, "Andergraund", "Humsko" i amfiteatar na Crkvini.

Svi koncerti su besplatni i počinju u 21.00 čas.

Četvrti "Trebinje džez festival" organizuje Kulturni centar Trebinje pod pokroviteljstvom grada i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto.

(Mondo)

