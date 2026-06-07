Vesna Đogani imala je saobraćajnu nesreću zajedno sa sinom Adrijanom, kojeg je dobila iz braka sa Đoletom Đoganijem

Izvor: MONDO

Vesna Đogani je otkrila da se saobraćajka desila dok su njih dvoje išli na utakmicu, a Đole bio na rođendanu kod ćerke iz prvog braka, Silvije.

Ona je ispričala da je u pitanju bio jak udarac, ali da su svi dobro.

Vidi opis Vesna Đogani sa sinom imala saobraćajku: "Svašta nam se izdešavalo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO Br. slika: 13 13 / 13

"Đole je bio na Silvijinom rođendanu, sin i ja smo bili na utakmici. Nas dvoje smo imali zanimljivu epizodu, išli smo na put, svašta nam se desilo. Udarilo nas je auto, ali svi smo živi i zdravi, ti ljudi su dobro".

"Ugruvali smo se, bio je jak udarac"

"Mene sve to stigne, ali ići ću kod terapeuta, pa će biti dobro. Sad dobro, kad si sa nekim drugim ljudima u autu okej, manje je stresno, ali kad si sa svojim djetetom, baš mi nije bilo dobro. Imali smo male povrede, baš je bio jak udarac. Mi smo stalno u treningu, pa smo dobro prošli. Nisam mu odmah javila, vidjela sam da đuska tamo da mu je lijepo, a ne može ništa da učini sa te tačke, da dođe po nas tamo", ispičala je Vesna o nemilom događaju.

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Nakon što je pričala da Melina vara Harisa: Vesna Đogani otkrila šta sada misli o folkerovoj bivšoj i mužu milioneru Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Blic / MONDO)





