Anabela tuži Vesnu Đogani: Iznijela strašne stvari u javnost, skandal ne jenjava

Anabeli je dosta svega, naročito nakon Vesninih tvrdnji o umiješanosti u krah braka Slađe i Đoleta.

Vesna Đogani izazvala je veliku pažnju javnosti kada je nedavno u emisiji "Iz profila“ izjavila da su Gagi Đogani i Anabela Atijas jednom prilikom vidjeli Slađu Delibašić kako se u lobiju hotela drži za ruku sa porodičnim prijateljem, dok je još bila u braku sa Đoletom Đoganijem.

Prema Vesninim riječima, upravo su Gagi i Anabela tada obavijestili Đoleta da ga supruga vara. Na osnovu toga, Vesna je poručila da ona nije razlog razvoda Slađe i Đoleta, kako se godinama unazad spekulisalo.

Međutim, ova izjava je veoma razljutila Anabelu, koja je odlučila da tuži Vesnu zbog, kako tvrdi, iznošenja neistina, a odmah se i oglasila, te istakla da joj nije jasno zbog čega Vesna priča laži.

"Ne znam zbog čega radi ovo? Čula sam se sa Gagijem, to nije istina! Mi smo od Đoleta saznali da se njih dvoje razvode. Da li je ovo poenta da se podigne medijska prašina, o čemu je riječ, ali stvarno ne znam zašto to Vesna radi. Apsolutna laž je to što je ispričala", rekla je bijesno Anabela za medije, a izvor dodaje da će se njih dve zbog toga naći i na sudu.

"Baš je bila u šoku kada je to čula. Pričala je sa Gagijem koji je isto poludio, rekao je da Vesna namjerno lupeta gluposti zbog marketinga. Anabeli je sada dosta svega! Malo, malo, pa je Vesna pominje u negativnom kontekstu. Zato neće više da joj ćuti, riješila je da tuži Vesnu i da stane na put njenim pričama", rekao je izvor pa nastavio:

"Znam da je zvala i Slađu i da joj je rekla da to što Vesna priča nema veze sa njom i Gagijem i da su u nevjerici. Baš joj je dosta, ovo je kap koja je prelila čašu. Ona je uvijek ćutala, ali će sada stati na sudu da potraži pravdu i nada se da Vesna više neće pominjati njeno ime. Gagi je razumije i ne miješa se u njenu odluku jer je i njemu svega preko glave", kaže izvor.

Šta je sve izgovorila Vesna?

Vesna se bez ustezanja dotakla svojih početaka u plesnoj školi Slađe i Đoleta, te otkrila brojne pojedinosti koje javnost nije znala, a tiču se odnosa nje i Đoganija.

Kako je Vesna tvrdi, Slađu su "na djelu" uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas, te su odmah sve javili Đoletu.

"To je ta etiketa koja ti se zalijepi, bam, i ti to kad ti se zalijepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju vidjeli u lobiju jednog hotela kako sjedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su vidjeli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu sve. Slađa je više puta, kada je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam željela da budem samostalna. Nisam ga trpila, nisam voljela, nisam ga željela u svojoj blizini", govorila je Vesna u emisiji "Iz profila".

Ovo je sin Vesne i Đoleta:

Vesna tvrdi da je i ranije sa Slađom imala problema.

"Krenuli su neki problemi između nas dvije, to nije imalo veze s Đoletom. To njeno ponašanje počelo je da utiče i na druge djevojke. Ima ona jednu stranu koja je loša po nju i to joj stalno govorimo. Ona je dobra samo za druge, za sebe ne. Mi smo danas dobre. Za sebe je najlošija, ima karakter i crtu koji prelaze granicu. Ona ne misli, ali kaže. Uvrijedi, ponizi, umije da bude toksična, to ne može svako da istrpi, niti želi. Ona je dupla Škorpija. Ona će da te ugosti i sve. Da bude majka, kraljica, domaćica, da bude sve. Ali onda krene s nekom pričom u kojoj osjetiš neke njene traume i nedostatke iz djetinjstva", rekla je Đoganijeva.

