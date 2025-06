Vesna Đogani o Slađi Delibašić: Obožavala sam je, a onda sam je upoznala i shvatila da je toksična

Vesna Đogani iznijela je nove detalje o ponašanju pjevačice i denserke prema njoj, prisjetivši se perioda kada je pohađala plesnu školu Đoleta i Slađe.

Vesna Đogani riješila je da, nakon 20 godina, progovori o odnosu Slađe Delibašić, prve supruge Đoleta Đoganija, njenog sadašnjeg muža, te otkrila javnosti svoju stranu priče.

Dugo su Vesnu optuživali da je kriva za krah braka Đoleta i Slađe, a ona tvrdi da je sve počelo nakon njihovog razvoda. Pohađala je njihovu plesnu školu, a dodala je i da je sa Slađom i ranije imala problema.

"Krenuli su neki problemi između nas dvije, to nije imalo veze s Đoletom. To njeno ponašanje počelo je da utiče i na druge djevojke. Ima ona jednu stranu koja je loša po nju i to joj stalno govorimo. Ona je dobra samo za druge, za sebe ne. Mi smo danas dobre. Za sebe je najlošija, ima karakter i crtu koji prelaze granicu. Ona ne misli, ali kaže. Uvrijedi, ponizi, umije da bude toksična, to ne može svako da istrpi, niti želi. Ona je dupla Škorpija. Ona će da te ugosti i sve. Da bude majka, kraljica, domaćica, da bude sve. Ali onda krene s nekom pričom u kojoj osjetiš neke njene traume i nedostatke iz djetinjstva", rekla je Đoganijeva, pa dodala:

"Ona je mlada ostala bez majke, znam je. I onda je ja koja sam je kao klinka obožavala upoznajem i ne sviđa mi se. Nije mi se to dopalo. Nije bila fer. Đole nema veze s tim, ja njega nisam tada ni gledala, ni doživljavala, čak mi ga je bilo i žao. On je uvijek izvlačio deblji kraj. Slađa se mijenjala i sazrijevala i željela je dominaciju. Ona je jaka žena. Htjela je da izađe iz njegove senke, tražila je sebe i to je sasvim legitimno. Nekako ga je čapkala, vrijeđala, ponižavala, ona je ta, on ne valja, a mislim da su ipak izgradili sve to zajedno."

"Ostala sam da igram tu i mi smo kao bile okej, a nismo. Jednom na moru sjedimo drugarica i ja na plaži i ona me pita zašto to trpim. Znači, ona je neko sa strane ko je došao tu i stekla je utisak da ja nešto trpim i da se Slađa ne ponaša lijepo prema meni. Ja kažem: "Ja je volim", ona me pita šta tu volim. Animozitet sam osjećala. Oni su imali probleme i to se vidjelo. Oni su nešto išli i u Berlin i vraćali se. To je bilo za vrijeme bombardovanja. Stalno su se svađali. Djevojke su počele da idu iz škole. To jedinstvo je krenulo da se rasipa", rekla je Vesna Đogani u emisiji "Iz profila".

Vidjeli i sve javili Đoletu

Kako Vesna tvrdi, Slađu su "na djelu" sa prijateljem uhvatili Gagi Đogani i Anabela Atijas, te su odmah sve javili Đoletu.

"Anabela i Gagi su bili ti koji su nju vidjeli u lobiju jednog hotela kako sjedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su vidjeli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: "Ljudi ja sam željela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpila, nisam voljela, nisam željela u svojoj blizini", ispričala je Vesna Đogani u jednoj emisiji i napravila opštu pometnju.

