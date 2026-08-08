Gastro-revolucija iz srca Italije: Automat koji 24 sata dnevno izbacuje svježe roštiljske ražnjiće

Nakon što je Italija svijetu predstavila automate za picu, vino i vrhunsku kafu, iz regije Abruco stiže najnovija gastronomska inovacija - automat koji 24 sata dnevno nudi svježe pripremljene "arostičine" (arrosticini) — tradicionalne ražnjiće od ovčijeg mesa.

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Za svijet koji je navikao na industrijsku brzu hranu iz automata, ovaj koncept donosi potpuno drugačiji pristup. Iza projekta stoji porodična mesnica, koja više od pola vijeka njeguje zanatsku obradu mesa. Primijetivši da turisti i lokalno stanovništvo često traže kvalitetno meso izvan radnog vremena, ispred svoje radnje postavili su savremeni rashladni distributer.

Automat radi po principu naprednog hladnog lanca, održavajući konstantnu i precizno kontrolisanu temperaturu kako bi meso zadržalo potpunu svježinu.

Kroz stakleni izlog prolaznici mogu izabrati vakuumirana pakovanja spremna za roštilj: od klasičnih sočnih ražnjića, preko svježih domaćih kobasica, pa sve do regionalnih specijaliteta poput pečenih kuglica od sira i jaja (pallotte cac’e ova).

Kupovina se obavlja u nekoliko sekundi putem bezkontaktnog plaćanja, omogućavajući svakome da usred noći dođe do vrhunskog obroka.