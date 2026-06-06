Ko je najviše zaradio na srpskoj estradi u 2025. godini: Saša Matić ubjedljivo prvi, neki pjevači jedva u plusu

Finansijski izvještaji za 2025. godinu pokazali su da je Saša Matić ostvario najveću dobit među estradnim izvođačima. Visoke zarade zabilježili su i Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović i Tea Tairović, dok su pojedini pjevači godinu završili u minusu.

Izvor: Promo:Mina Dishlenkoviich/Dušan Petrović

Finansijski izvještaji za 2025. godinu otkrivaju da je Saša Matić ostvario najveću dobit među regionalnim estradnim zvijezdama, veću od 1,35 miliona evra.

Među najuspješnijima su i Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović i Tea Tairović, dok su Tanja Savić i Radiša Trajković Đani godinu završili s gubitkom.

Podaci pokazuju i da značajan dio prihoda pojedini izvođači ostvaruju nastupima u dijaspori.

Prema najnovijim podacima iz finansijskih izvještaja dostavljenih Agenciji za privredne registre, 2025. godina bila je izuzetno unosna za veliki dio srpske estrade.

Kao i prethodnih godina, na samom vrhu po zaradi našli su se najtraženiji izvođači, dok su pojedini pjevači, uprkos solidnim prihodima, poslovali tek s minimalnom dobiti.

Saša Matić

Ubjedljivo najveću zaradu ostvario je Saša Matić. Njegovi ukupni prihodi iznosili su oko 2,12 miliona evra, dok su rashodi bili oko 606.000 evra.

Na ime poreza izdvojio je oko 160.000 evra, pa je njegova neto dobit na kraju godine iznosila čak 1,356 miliona evra.

Izvor: pink tv / screenshot

Jelena Karleuša

Odmah iza njega nalazi se Jelena Karleuša, čija je firma "JK Entertainment" ostvarila prihode od oko 990.000 evra.

Njeni rashodi iznosili su oko 219.000 evra, dok je za porez izdvojila približno 78.000 evra. Na kraju godine ostala joj je neto dobit od oko 695.000 evra.

Izvor: Instagram printscreen/ tea_tairovic

Tea Tairović

Treće mjesto zauzima Tea Tairović, koja je nastavila niz uspješnih godina.

Ukupni prihodi njene firme "Tea Tairović Media" bili su oko 1,02 miliona evra, dok su rashodi dostigli približno 727.000 evra.

Nakon što je platila porez od oko 44.000 evra, pjevačici je ostala neto dobit od oko 250.000 evra.

Zanimljivo je da je Tea navela kako je oko 845.000 evra ostvarila prodajom proizvoda i usluga na inostranom tržištu, što se najvjerovatnije odnosi na nastupe i koncerte u dijaspori.

Izvor: Kurir TV screenshot

Goga Sekulić

Među uspješnijim izvođačima našla se i Goga Sekulić, koja je prijavila ukupne prihode od oko 340.000 evra.

Njeni rashodi iznosili su oko 167.000 evra, dok je za porez izdvojila približno 9.570 evra. Na kraju godine ostvarila je neto zaradu od oko 172.000 evra.

I ona je navela da je oko 273.000 evra zaradila nastupima u inostranstvu.

Uroš Živković

Znatno skromniji rezultat imao je Uroš Živković, čiji su prihodi iznosili oko 125.000 evra.

Rashodi su bili oko 121.000 evra, a porez oko 460 evra, pa mu je ostala neto dobit od svega oko 4.600 evra.

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Ceca Ražnatović

Firma "Ceca Music" Svetlane Cece Ražnatović tokom 2025. godine ostvarila je ukupne prihode od oko 2,14 miliona evra, dok su rashodi iznosili približno 1,33 miliona evra.

Kada se podvuče crta, neto dobit iznosila je oko 577.000 evra, što je svrstava u sam vrh estradnog biznisa.

Na ime poreza državi je platila oko 123.000 evra.

Milica Pavlović i Dara Bubamara

Pored Ražnatovićeve, svoje poslovne knjige za 2025. godinu predale su i Milica Pavlović i Dara Bubamara.

Milica Pavlović je preko firme "Senorita Music" ostvarila prihod od oko 490.000 evra, dok su rashodi bili gotovo jednaki i iznosili oko 485.000 evra.

Na kraju godine Milici je ostala dobit od svega oko 4.700 evra, što pokazuje da je veliki dio novca uložen u produkciju, spotove i nastupe.

Slična situacija je i kod Dare Bubamare. Njena firma "Koksanel" prihodovala je oko 96.000 evra, dok su troškovi iznosili približno 91.000 evra.

Nakon svih izdataka ostala joj je dobit od oko 4.900 evra, a državi je na ime poreza uplatila oko 1.800 evra.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Tanja Savić i Đani godinu završili u minusu

Pojedini izvođači poslovali su s gubitkom tokom 2025. godine.

Tanja Savić prijavila je prihode od oko 280.000 evra, ali su rashodi bili veći i iznosili približno 304.000 evra.

Uz porez od oko 800 evra, godinu je završila u minusu od približno 23.000 evra.

Prema procjenama, razlog su velika ulaganja u turneju i koncerte koje je započela prethodne godine.

Slična situacija je i kod Radiše Trajkovića Đanija. Njegovi prihodi iznosili su oko 134.000 evra, dok su rashodi dostigli približno 144.000 evra.

Nakon plaćenog poreza od oko 2.000 evra, zabilježio je gubitak od približno 12.000 evra.