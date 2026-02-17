Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao i saučesnike

Sumnja se da je imao i saučesnike u premlaćivanju Marka Gvozdenovića

Izvor: TV Pink / screenshot

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva saopštili su da je uhapšen M. Ć koji se sumnjiči da je naneo povrede sinu Snežane Đurišić.

Nakon što su se pojavile informacije da je Marko Gvozdenović (46), sin pjevačice Snežane Đurišić, pretučen u stanu u Beogradu, iz Prvog osnonog javnog tužilaštva u Beogradu saopštili su da je uhapšen osumnjičeni M.Ć.

- Obavještavam vas da je povodom događaja od 16. februara 2026. godine u kojem je u Humskoj ulici u Beogradu, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.Ć. zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda. U navedenom roku osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod postupajućeg javnog tužioca, nakon njegovog saslušanja tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.

Kako se dalje navodi u saopštenju, imajući u vidu da se sumnja da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog djela za istima se i dalje traga.

