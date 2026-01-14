logo
Hrvati podnijeli tužbu zbog pjesama Snježane Đurišić: Zasmetala im "Odakle si sele" (Video)

Hrvati podnijeli tužbu zbog pjesama Snježane Đurišić: Zasmetala im "Odakle si sele" (Video)

Izvor SRNA
U Hrvatskoj je podnesena krivična prijava protiv Srpskog narodnog vijeća, organizatora tradicionalne novogodišnje manifestacije "Srpsko veče"

Tužba zbog nastupa snežane đurišić u zagrebu Izvor: TV Pink / screenshot

Zasmetalo im je što je srpska pjevačica Snježana Đurišić pjevala "Odakle si sele" i "Vidovdan", a publika je uglas pratila.

Krivičnu prijavu podnio je odbornik Vukovarsko-srijemske županije Nikola Kajkić Opštinskom državnom tužilaštvu, a taj svoj postupak je obrazložio time da su na tom događaju izvođači iz Srbije pjevali pjesme koje "podstiču mržnju po nacionalnoj i vjerskoj osnovi".

Srpsko narodno vijeće je kratko reagovalo na tu tužbu, navodeći da je beznačajna.

"U pitanju je privatna tužba, koju svatko može pokrenuti, nemamo nikakvu obavezu da je komentarišemo", naveli su iz SNV-a.

Đurišićeva je rekla da je pjevala pjesme koje nikoga ne vrijeđaju, navodeći da je ona ta koja treba da podnese tužbu zbog ružnih riječi koje su joj upućene.

"Taj koji sebe naziva `braniteljem`, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi", izjavila je Đurišićeva za RTL Danas.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da ne zna detalje.

Koncert je održan u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, koji je dio Zagrebačkog holdinga, ali je u privatnom zakupu.

"Srpsko veče" jedno je od najznačajnijih okupljanja srpske zajednice u Hrvatskoj. I ove godine okupio se veliki broj ljudi što se moglo vidjeti po video-snimcima koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se okupljeni vesele.

Mnk

Samo vi idite na more i trosite vase pare!

