Zaštita prava Srba u Hrvatskoj: Udruženje traži aktivniju ulogu UNHCR-a i međunarodnih institucija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Udruženje izbjeglih, ugroženih i prognanih lica Srbije ponovo je pozvalo UNHCR i druge međunarodne institucije da se konkretnije i aktivnije uključe u rješavanje mnogobrojnih problema i poboljšanje života prognanih Srba, kao i Srba koji su ostali da žive Hrvatskoj.

UNHCR da se uključi u zaštitu Srba u Hrvatskoj Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Naglašeno je da do danas nije došlo do vidljivog poboljšanja njihovog položaja, niti do napretka u rješavanju ključnih problema.

Iz Udruženja su naveli da problemi uključuju nerazriješena imovinska i stanarska prava, uključujući povrat oduzete imovine i stanova, administrativne barijere u postupcima dobijanja dokumenata, državljanstva i ličnih prava.

Ukazano je da se Srbi u Hrvatskoj suočavaju i sa otežanim i sporim povratkom u brojne sredine uprkos formalnim garancijama, sa diskriminacijom u zapošljavanju, lokalnoj administraciji i pristupu javnim uslugama, kao i sa nedostatkom institucionalne zaštite prava manjinskih zajednica, naročito u povratničkim selima.

"Neadekvatan je napredak u obnovi kuća i infrastrukture, što direktno utiče na održiv povratak", istaknuto je iz ovog udruženja, čiji je predsjednik Ilija Nedeljković.

Udruženje izbjeglih, ugroženih i prognanih lica je saopštilo da ostaje posvećeno pravnoj borbi, transparentnom djelovanju i zastupanju interesa svih svojih članova i sunarodnika koji su prije više od 30 godina bili primorani da napuste svoje domove.

Podsjetili su na obavezu UNHCR-a prema zaštiti, podršci reintegraciji, sprečavanju diskriminacije i pružanju jednakog pristupa osnovnim ljudskim pravima i pravnim procedurama, a time i prema ostvarivanju prava Srba povratnika i izbjeglih lica u Hrvatskoj.

(Srna)

