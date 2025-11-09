“Niko ne brani Srbima kulturu i običaje, samo da ne bude novembar”: Poslije Splita i Zagreba, problem i u Vukovaru

Gradonačelnik Vukovara traži odlaganje izložbe "Srpkinja" u organizaciji Srpskog kulturnog centra.

Izvor: Facebook/Marijan Pavliček/YouTube/Osjecka TV

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da se odloži izložba koja je najavljena za utorak 11. novembra, piše hrvatski "Indeks". On se oglasio na svom "Fejsbuk" nalogu sa molbom da se izložba odloži jer se bliži Dan sjećanja na žrtve Vukovara (18. novembar).

"Kako se nalazimo u Danima sjećanja na žrtvu Vukovara, u danima sjećanja na 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branioca i civila u velikosrpskoj agresiji, zahtijevam od organizatora da izložbu odlože poslije novembra. Svaka nacionalna manjina ima pravo da njeguje svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju da budu svjesni kako je novembar mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.

Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branioca, gotovo da nema hrvatske porodice koja tokom novembra nije izgubila nekoga od svojih najmilijih. Otvaranje izložbe u danima žalosti bilo bi neprimjereno, takvi događaji bi mogli da se dožive kao provokacija", naveo je Pavliček u svojoj objavi.

Oglasila se i hrvatska ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek o izložbi "Srpkinja"

Hrvatska ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek se takođe oglasila o izloži "Srpkinja". Slaže se sa gradonačelnikom Vukovara i smatra da bi održavanje ove izložbe sada bilo "neprimjereno", prenosi "Indeks". Objasnila je svoj stav.

"U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u nedjelji kada se kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo svi u tišini prisjetiti se tih strašnih zločina i žrtava i nekako biti kao zajednica posvećeni toj komemoraciji, da neko baš u toj nedjeljiu organizuje takve događaje u Vukovaru, meni to stvarno nije prihvatljivo", rekla je ona.

Da podsjetimo, više incidenata izbilo je prethodne nedjelje u sklopu manifestacija u Hrvatskoj u organizaciji Dana srpske kulture. Više osoba je privedeno u Splitu i Zagrebu zbog okupljanja grupa muškaraca koje su skandirale "O Hrvatska, nezavisna državo" i "Za dom spremni".

U subotu 8. novembra spriječeni su incidenti i u Rijeci. Tamo se održava Prvenstvo Balkana u karateu kada je spriječen napad na maloljetne takmičare iz Srbije.