Pevači prodaju stare pjesme za "bijesnu" lovu: Od starih hitova uzimaju i do 20.000 evra, evo ko je najviše zaradio

Pojedini estradnjaci dobro su unovčili svoje pjesme.

U posljednje vrijeme često čujemo neke stare pjesme u reklamama za proizvode, počev od paštete pa do kladionica, a ovako nešto, kao što pretpostavljate, dosta košta. Tačnije, cijene se kreću od 5.000 pa do 20.000 evra, a evo koji su sve estradnjaci profitirali i na ovakav način.

Vera Matović

Među onima koji su imali sreće da snime velike hitove koji su završili u nekoj reklami je Vera Matović. Njen glas i čuvena pjesma "Miki, Milane" prešli su granicu Balkana. Ona je završila u reklami za sportski brend Majkla Džordana, i to zahvaljujući Luki Dončiću, koji je insistirao da se u reklami u kojoj on učestvuje čuje upravo ova pjesma.

I sama je priznala da su regulisana autorska prava, a kako se moglo čuti, pošto je u pitanju svjetski brend, a reklama na globalnom nivou, suma za koju je otkupljena ova numera mjeri se u desetinama hiljada evra.

Nenad Knežević Knez

Nenad Knežević Knez je takođe završio u reklami. Ne kao Vera na svjetskom nivou, već je ubjeđivao potrošače da kupe paštetu na našem tržištu. Osim što se on pojavljuje u reklamnom spotu, sve prati njegova pjesma "Mia Bella Signorina" s nešto izmijenjenim tekstom. Dakle, u ovom slučaju nije plaćen samo autor numere, već i Knez, jer je korišćen njegov lik, ali i glas kao izvođača.

Đole Đogani i Marina Perazić

Evergrin Marine Perazić "Kolačići" dominantan je u reklami za keks, dok je Đole Đogani imao sreće da čak dvije njegove numere budu deo reklame nekog brenda.

Kompaniji koja proizvodi sladolede prodao je autorska prava za pesmu "Leto je", pričalo se za 5.000 evra, a "Idemo na Mars" je iskorišćena za reklamu bijele tehnike. Tu je bolje prošao, dobio je čak 10.000 evra.

Na davno zaboravljenu pesmu grupe Igra leptira "Dečko, hajde oladi" nedavno nas je podsjetila jedna firma koja se bavi proizvodnjom ledenih čajeva, a koja je iskoristila upravo ovu numeru za reklamu - za šta je plaćeno nekoliko hiljada evra.

Cijene idu i do 20k evra

Redakcija "Kurira" je svojevremeno pokušala da stupi u kontakt sa izvođačima i autorima kako bis razgovarali o ovoj temi, međutim, kada je riječ o novcu, niko ne želi da govori o tome. Nisu bili raspoloženi za izjave, ali su od njima bliskih izvora uspjeli da saznaju o kojim je iznosima riječ.

"Cijena može da ide i do 20.000 evra, ne mogu da navodim primjere, ali znam da su neki od ovih pomenutih uzeli tu sumu. Đole Đogani je za 'Idemo na Mars' uzeo 10.000 evra, mislim da su se i Vera Matović i autor pjesme 'Miki, Milane' ovajdili za na desetine hiljada evra. To je svetski brend i ko zna koliko im je plaćeno. Knez je bio plaćen za učešće u kampanji posebno od iznosa za autorska prava. Inače, iznos zavisi od minutaže, a zakonom nije precizirano kolika je tačna nadoknada, već autor ima slobodu da određuje cijenu", rekao je tada dobro obaviješten izvor, pa nastavio:

"Ima i onih koji možda malo nisu realni kada je iznos u pitanju, pa zato u takvim formatima ne čujemo pjesme Olivera Mandića, koji drži visoku cijenu, a to je i do 50.000 evra, dok ima i onih koji besplatno ustupaju svoj rad, mada je to najčešće za serije i filmove".

Drugi sagovornik ističe da cijena može ići i ispod 10.000 evra.

"Složio bih se s prethodnim sagovornikom, ali bih dodao da može i mnogo manje da se zaradi od ovakvog angažmana. Znam da su neki dobijali od dvije do pet hiljada evra", rekao je on.

Naši pjevači i autori zarade pristojan novac, složićemo se, a u svetu su zarade pravo bogatstvo! Bitlsi uzimaju i po nekoliko stotina hiljada evra, a ako se produžava ugovor cifra ide i do tri miliona evra. Madona, kao izvođač, za ovako nešto traži i do dva miliona evra.

