Teodora Džehverović otkrila koliko zaradi od samo jedne reklame

Teodora Džehverović otkrila koliko zaradi od samo jedne reklame

Izvor mondo.rs
0

Teodora Džehverović zarađuje preko društvenih mreža.

Teodora Džehverović zarada od reklama Izvor: Instagram printscreen/teodoradzehverovic

Pored primarnog zanimanja, odnosno pjevanja, mnoge poznate ličnosti dosjetile su se da na lak način zarade dodatni novac. Naime, mnogi od njih zarađuju ogromnu lovu i putem društvenih mreža.

Među onima mlađe generacije koji zarađuju dobre cifre je i pjevačica Teodora Džehverović, a sada je otkriveno i koliko tačno.

Njene koleginice često dogovaraju svoje tarife usmeno, dok je to Džehva uradila u jednoj prepisci te otvoreno navela svoje tačne tarife.

Na pitanje jednog korisnika da li radi reklame, pjevačica je, ili njen tim, direktno odgovorila sa preciznim ciframa.

"Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav", stoji u poruci koja je poslata sa njenog zvaničnog profila.

S obzirom na to da Teodora ima ogroman broj pratilaca i da je veoma aktivna na mrežama, jasno je da se ovakvim tempom oglašavanja može zaraditi ozbiljan novac na mjesečnom nivou.

Teodora nije usamljena u ovom biznisu. Kako se navodi, pjevačice poput Milice Pavlović od velikih kampanja mogu da zarade i oko 25.000 evra, dok mlada zvijezda Breskvica (Anđela Ignjatović) po jednoj kampanji sa bjuti brendovima uzima između 5.000 i 15.000 evra.

(Telegraf/ MONDO)

