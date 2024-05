Teodora Džehverović "pecnula" Luku Vildozu? Stihovi nove pjesme su o bivšem igraču Zvezde?

Srpska pjevačica Teodora Džehverović dovođena je u vezu sa Argentincem koji je u prethodnoj sezoni igrao za Crvenu zvezdu.

Srpska pjevačica Teodora Džehverović predstavila je svoj novi album, a jedna od pjesama koje su privukle najviše pažnje možda ima i skrivenu poruku posvećenu bivšem košarkašu Crvene zvezde. Ako je stvarno to željela da postigne, Teodora je jako "pecnula" Luku Vildozu, argentinskog košarkaša koji trenutno nastupa za Panatinaikos.

Već na prvo slušanje pjesme Čuka i gledanja spota za nju prva asocijacija moraju da vam budu sport, tačnije košarka. Spot za pjesmu koju je za jedan dan odslušalo preko 200.000 fanova sniman je u dvorani u Železniku, gdje Teodorin dečko Matic Rebec nastupa za FMP. Njih dvoje su zajedno od prethodnog ljeta, a Teodoru Džehverović kamere su hvatale na košarkaškim utakmicama i to je probudilo zainteresovanost u javnosti širom Balkana.

Prije nego što se saznalo da je u vezi sa slovenačkim sportistom kojeg je gledala na meču Partizana i Cedevita Olimpije, Teodoru Džehverović kamere su uhvatile i na derbiju Partizana i Crvene zvezde. Tom prilikom je istakla da vodi košarku i da joj je brat kupio karte za utakmicu koju je željela da pogleda još davno prije nego što su mediji počeli da spekulišu o njenoj vezi sa Lukom Vildozom, koji je u tim trenucima nastupao za Zvezdu i bio veliki rival njenog voljenog tima. Možda je zato Teodora čekala da prođe neko vrijeme, pa se osveti stihovima. Pogledajte Teodoru Džehverović na derbiju prošle sezone:

"Malo si se zaigrao, mijenjaš me za novi dres, na njemu broj dva, nijedna kao ja, gdje god prođem zemljotres", kaže Teodora Džehverović u pjesmi Čuka i podgrijava spekulacije o avanturi sa Argentincem. Vildoza je tokom ljeta stvarno promijenio dres i umjesto Zvezdinog crveno-bijelog obukao zeleni koji nose igrači Panatinaikosa. Zanimljivo, promijenio je i broj, pa umjesto jedinice koju je imao na opremi u Beogradu sada u Atini ima broj dva. Takođe, Luka Vildoza ima novu djevojku, srpsku odbojkašicu Milicu Tasić, na koju bi mogao da se odnosi stih "nijedna kao ja" iz Teodorine pjesme.

Podsjećamo, Argentina je u Beograd doputovao sa tadašnjom djevojkom Ajnarom Hihon, ali je njihova veza pukla nakon što je on uhvaćen u noćnom provodu, kako se u separeu provodi sa još nekoliko djevojaka. Uslijedile su teške nedjelje za Vildozu, koji nije bio fokusiran na košarku, pa je trpjela i igra Crvene zvezde, a baš kada je izlazio iz krize pominjala se romansa sa srpskom pjevačicom koja je primjećena na košarkaškoj utakmici.

"Nisam sa Vildozom! Luka je prvo mene zapratio na Instagramu, pa sam onda ja njega. Lajkovali smo jedno drugom fotografije i tu se priča završila. Čim nekom poznatom prokomentarišem sliku, svi pomisle da smo u vezi! U to povjeruju, a ne vjeruju kad im kažem da mi je Nejmar pisao na Instagramu. Vidim da mnogi pričaju da uhodim Vildozu, da me je on odbio… Ispadam paćenica, iako ništa nisam uradila. Nikad nisam jurila za muškarcima, niti ću", rekla je Teodora Džehverović tada, a morao je da se oglasi i košarkaški agent Miško Ražnatović koji se šalio na njen račun.

U međuvremenu su se putevi Teodore Džehverović i Luke Vildoze potpuno razišli. Bivši košarkaš Crvene zvezde odselio se u Atinu i već mjesecima je u ljubavi sa srpskom odbojkašicom i jednom od najljepših sportistkinja Evrope Milicom Tasić, dok je Teodora Džehverović u ljubavi sa drugim košarkašem koji živi u Beogradu. Matic Rebec je ove sezone član FMP-a iz Železnika, a čini se da i njima cvjeta ljubav. Pogledajte kako izgledaju Vildoza i Tasić: