YouTube udario na blokatore reklama: Klipovi se ne učitavaju, a rješenje je samo jedno

Autor N.D. Izvor Smartlife
0

YouTube je počeo da blokira reprodukciju video snimaka korisnicima koji koriste ad blokere, bez ikakvog zvaničnog upozorenja.

YouTube udario na blokatore reklama Izvor: Shutterstock / Mehaniq

Ako vam se posljednjih dana na YouTube-u pojavljuje greška da sadržaj nije dostupan, odnosno poruka "This content isn’t available, try again later", niste jedini. Sve više korisnika širom sveta prijavljuje da se video snimci jednostavno ne učitavaju, bez jasnog objašnjenja.

Ipak, kako je primijetio TechSpot, izgleda da nije u pitanju običan tehnički kvar, već da YouTube namjerno blokira reprodukciju onima koji blokiraju reklame. Korisnici navode da video proradi istog trenutka po isključivanju blokatora reklama i osvježavanja stranice.

Problem su prijavili korisnici Google Chrome i Mozilla Firefox pregledača iz različitih krajeva svijeta.

Kako se tvrdi, sve ukazuje na to da je YouTube tiho promjenio način na koji proverava zahteve prema svojim video serverima. Upravo te zahtjeve ad blokeri često filtriraju, kako bi spriječili prikazivanje reklama.

Izvor: Neowin

Na Reddit-u već kruže razni privremeni trikovi koji nekima uspješno vraćaju reprodukciju. Međutim, u većini slučajeva rješenja rade samo kratkoročno. Kao i mnogo puta do sada, dodaci za blokiranje reklama će morati da prilagode svoje metode kako bi zaobišli detekciju.

Redakcija SmartLife portala je i sama istražila problem. Primijetili smo da se prijave ne odnose samo na one koji gledaju YouTube putem pregledača, već i na korisnike aplikacija za strimovanje muzike sa platforme.

Iako se YouTube nije zvanično oglašavao, čini se da je poruka jasna - isključite ad bloker, platite pretplatu ili ostajete bez videa.

