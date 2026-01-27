Kraj za Threads bez reklama: Meta presjekla - velike promjene stižu već ove nedjelje

Meta je potvrdila da Threads već ove nedjelje uvodi reklame, uz AI sistem i personalizovane oglase kao na Facebook-u i Instagram-u.

Izvor: La Terase / Shutterstock

Društvenoj mreži Threadsposljednjih mjeseci ide odlično na iOS i Android platformama. Po broju aktivnih korisnika na mobilnim uređajima čak nadmašuje direktnu konkurenciju u vidu platforme X, koja je u vlasništvu Ilona Maska. Zbog toga je bilo samo pitanje vremena kada će se na Threads u većem obimu pojaviti reklame.

Prema zvaničnim navodima kompanije Meta, taj trenutak stiže veoma brzo - već tokom ove nedjelje.

Internet gigant je ovu promjenu najavio na svom blogu, a ona stiže oko dvuhe i po godine nakon lansiranja platforme, ali i nakon prošlogodišnjeg testiranja reklama na odabranim tržištima.

Kako navodi Meta, reklame na Threads-u oslanjaju se na već provhereni reklamni sistem zasnovan na vheštačkoj inteligenciji. U praksi, to znači da korisnike očekuje sličan nivo personalizacije kakav već postoji na Facebook-u i Instagram-u, uključujući relevantne oglase prilagođene interesovanjima.

Tokom testne faze, oglasi na Threads-u prošli su kroz niz dorada. Fokus je bio na različitim formatima prikaza, ali i na alatima namijenjenim oglašivačima. Upravljanje kampanjama biće moguće kroz Meta Business okruženje, zajedno sa nalozima na Facebook-u, Instagram-u i WhatsApp-u - sve sa jednog mjesta.

Biće dostupni i dodatni reklamni formati. Među njima su objave sa 4:5 odnosom stranica, kao i "karusel" oglasi, što oglašivačima daje više fleksibilnosti u pristupanju publici.

Više nema dileme - Threads ulazi u novu fazu razvoja, u kojoj monetizacija postaje ozbiljan dio strategije.

(Smartlife/Mondo)