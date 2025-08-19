logo
Threads sve jači: Ljuti rival mreže X objavio koliko ljudi sada koristi platformu

Autor Ilija Baošić
0

Threads je od kraja aprila uspio da privuče 80 miliona novih korisnika.

Threads premašio 400 miliona aktivnih korisnika mjesečno Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

Threads, društvena mreža koja je krenula kao odgovor na nekadašnji Twitter, danas X, ne staje sa rastom. Iako se se početna euforija odavno stišala, brojke idu gore. Kako je objavio Mark Cukerberg na svom Threads nalogu, platforma je sada prešla brojku od 400 miliona mjesečno aktivnih korisnika.

Izvor: Threads

Meta je poslednji put javno iznosila brojke krajem aprila, kada je Threads imao 320 miliona korisnika. Dakle, u par mjeseci dodato je 80 miliona novih profila. Ako tempo ostane ovakav, do kraja godine mreža bi mogla da dodatno priđe svoj najvećem rivalu, za koga se procjenjuje da ima oko 600 miliona korisnika.

Do tada, Threads ne sjedi skrštenih ruku - stigle su privatne poruke (nezavisne od Instagrama), označavanje spojlera, poseban feed i alat za isticanje objava.

Od sljedećeg meseca menja se i vođenje platforme: Konor Hejs preuzima operativu od Adama Moserija, ali ostaje pod njegovim okriljem. Kako će to uticati na razvoj i rast? Vidjećemo vrlo brzo.

Izvor: SmarLife

