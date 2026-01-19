logo
Veliki udarac za X: Threads sada ima više aktivnih korisnika na mobilnim uređajima

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Threads je u januaru imao više dnevno aktivnih korisnika na mobilnim uređajima od X-a, pokazuju najnoviji podaci analitičke kuće Similarweb.

Threads prestigao X po broju mobilnih korisnika Izvor: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Prema najnovijim podacima, Threads je pretekao X u trci za korisnike na mobilnim uređajima. Platforma kompanije Meta sada ima više dnevno aktivnih korisnika na iOS i Android telefonima, što predstavlja važan preokret u odnosu snaga.

Analitička kompanija Similarweb objavila je da je Threads tokom januara zabilježio 141,5 miliona dnevno aktivnih korisnika na mobilnim uređajima. U istom periodu, X je imao 125 miliona korisnika na pomenutim platformama.

Ovi podaci sugerišu da se ne radi o kratkotrajnom uspjehu. Threads bilježi konstantan rast broja dnevno aktivnih korisnika tokom posljednjih godinu dana, dok X u istom periodu beleži kontinuirani pad. Tokom jeseni prošle godine dvije mreže su bile praktično izjednačene, ali Threads sada ima jasnu prednost.

Veliku ulogu u ovom rastu ima podrška matične kompanije Meta, koja aktivno usmjerava korisnike Facebook-a i Instagram-a ka Threads-u, čime dodatno ubrzava rast platforme.

Ipak, slika se značajno menja kada se pogleda veb segment. Iako Threads i na vebu bilježi rast, tokom januara je imao svega 8,5 miliona dnevno aktivnih posjeta. Sa druge strane, X je na webu i dalje dominantan, sa čak 145,4 miliona dnevno aktivnih posjeta.

Izvor: B92

