Bila je čarobno lijepa, muškarci ludjeli za njom, ali nijedan nije ostao: Život čuvene glumce bio je pun zapleta

Pet nagrada Cezar, nominacija za Oskara sa samo 19 godina i dva sina koje je uglavnom podizala sama, život Izabel Ađani bio je jednako buran kao i uloge koje je igrala. Bio je pun strasti i ljubavi, ali na kraju je ostala sama...

Izvor: Youtube/printScreen

Izabel Ađani jedna je od najpoznatijih francuskih glumica svih vremena. Njena ljepota bila je gotovo nestvarna, a talenat toliko snažan da je još kao tinejdžerka privukla pažnju filmskih velikana. Ipak, iza glamura i velikih uloga krila se žena čiji je privatni život bio obilježen složenim odnosima, velikim strastima i dugim periodima samoće.

Djetinjstvo koje je počelo sa osjećajem stida

Ađani nije imala tipično francusko porijeklo. Majka joj je bila Njemica iz Bavarske, dok je otac bio Alžirac. Njegovo porijeklo u porodici se dugo prećutkivalo, a sama Izabel je još kao dijete osjećala težinu predrasuda i potrebe da se neke stvari kriju od okoline.

Ipak, upravo je ćerka automehaničara i žene koja je pokušavala da zaštiti porodicu od osuda kasnije postala jedan od simbola francuske kinematografije.

Sve je počelo na klupi

Kada je imala samo 14 godina, primijetio ju je reditelj Bernar Tublan-Mišel. Sjedila je na klupi i delovala potpuno izgubljeno u sopstvenim mislima. Njeno lice se neprestano mijenjalo, čas je bila zamišljena, čas nasmijana, a izrazi su joj se smjenjivali kao da pred sobom ima čitavu scenu. Reditelj joj je prišao i pitao je da li bi željela da glumi u filmu.

Tako je počela njena karijera.

Već sa 16 godina igrala je velike uloge u čuvenom pozorištu Komedi Fransеz, a bilo je jasno da pred sobom imaju neobičan glumački talenat. Međutim, Ađani je ubrzo shvatila da je film ono čemu želi da se posveti.

U galeriji ispod pogledajte slike glumice Izabel Ađani!

Trijumf koji ju je sa 19 godina odveo do Oskara

Godine 1974. Fransoa Trifo pripremao je film „Priča o Adeli Igo“, o kćerki čuvenog pisca Viktora Igoa koja je izgubila razum zbog neuzvraćene ljubavi.

Za glavnu ulogu bila mu je potrebna glumica koja bi mogla da prikaže opsesiju, unutrašnji nemir i postepeno psihičko propadanje. Nakon što je pogledao nekoliko Ađaninih filmova i video je na pozornici, znao je da je pronašao ono što traži.

Uloga Adele donela joj je nominaciju za Oskara kada je imala samo 19 godina. Postala je najmlađa glumica nominovana za tu nagradu u to vrijeme.

Trifo je tada za nju rekao da je "Francuska je premala za njen talenat".

Glumica koja je išla do krajnjih granica

Ađani je birala izuzetno zahtjevne uloge. Sarađivala je sa rediteljima poput Romana Polanskog, Vernera Hercoga, Lika Besona i Džejmsa Ajvorija.

Često je igrala žene koje su bile slomljene ljubavlju, opsjednute, psihički nestabilne ili zarobljene voljom drugih ljudi. Njene interpretacije bile su toliko intenzivne da je publici ponekad bilo teško da odvoji glumicu od lika koji igra.

Za neke scene bila je spremna da ode veoma daleko. Kako bi na ekranu izgledala iscrpljeno i bez života, umjela je da ostane budna čitavu noć prije snimanja, umjesto da se oslanja na šminku.

Rezultat je bio istorijski uspjeh: Ađani je osvojila pet nagrada Cezar za najbolju glumicu, što je rekord koji dugo nije bio oboren.

Ljubavi koje nisu potrajale

Za razliku od karijere, njen privatni život bio je mnogo manje poznat javnosti. Ađani je retko govorila o svojim vezama i nije voljela da privatnost deli sa medijima.

Krajem sedamdesetih dobila je sina Barnabea, kojeg je dobila sa rediteljem Brunom Nitenom. Pokušali su da spoje privatni i profesionalni život, ali njihova veza nije potrajala. Ađani je ostala sama sa sinom i nastavila da gradi karijeru.

Izvor: Youtube/Printscreen/Christian Dior

Velika ljubav sa Danijelom Dej-Luisom

Jedna od njenih najpoznatijih veza bila je ona sa britanskim glumcem Danijelom Dej-Luisom, kojeg je upoznala tokom jednog od svojih odlazaka u Ameriku.

Njihova veza trajala je nekoliko godina i bila je veoma intenzivna. Međutim, odnos su pratili problemi, različiti pogledi na život i, prema navodima iz tog perioda, nevjerstva.

Razišli su se 1994. godine.

Godinu dana kasnije, Ađani je dobila drugog sina, Gabrijela, čiji je otac bio upravo Dej-Luis. O njihovom odnosu nakon raskida gotovo nikada nije javno govorila.

Bilo je i drugih poznatih muškaraca u njenom životu, među njima i kompozitor Žan-Mišel Žar, ali nijedna od tih veza nije postala trajna životna zajednica.

Šta je ostalo iza velikih ljubavi?

Izabel Ađani nikada nije dozvolila da njen privatni život zaseni ono što je smatrala najvažnijim, glumu. Nastavila je da snima filmove, govorila protiv ksenofobije i postala zaštitno lice brojnih luksuznih brendova. I danas je prepoznatljiva po ljepoti koja je decenijama bila dio njenog javnog imidža.

Njena priča pomalo podsjeća na njene najpoznatije filmske uloge: velike emocije, strast, gubitak i samoća. Pet Cezara, nominacija za Oskara sa 19 godina, dva sina i karijera koja traje decenijama, Izabel Ađani pokazala je da žena može da izgubi ljubav, a da ipak ostane velika na svjetskoj sceni.