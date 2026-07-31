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Slavna glumica u 85. otvorila OnlyFans: Ljudi šokirani potezom, evo šta će sve prikazivati na platformi

Slavna glumica u 85. otvorila OnlyFans: Ljudi šokirani potezom, evo šta će sve prikazivati na platformi

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Dona Mils, proslavljena holivudska glumica odlučila je da krene da zarađuje na platformi za odrasle.

Slavna glumica Dona Mils u 85 otvorila OnlyFans Izvor: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica Dona Mils proslavila se ulogom u legendarnoj sapunici "Slepi kolosek", u kojoj je tumačila čuvenu zlobnicu Ebi Kaningem.

Serija se emitovala od 1979. do 1993. godine kao spin-of čuvenog "Dalasa", a Dona se glumačkoj ekipi pridružila u trećoj sezoni 1980. godine.

Njen lik manipulatativne i proračunate Ebi postao je zaštitni znak serije i doio joj svetsku slavu, ali i titulu jedne od najpoznatijih televizijskih "negativki" osamdesetih godina.

Dona Mils kao Ebi Kaningem u Slepom koloseku
Izvor: YouTube

Slavu je iskoristila da osnuje svoju producentsku kuću, a potom se pojavila i u još nekim popularnim ostvarenjima kao što su "Melrose Place", "General Hospital"... a poslednjih godina imala je nešto manje uloge u popularnim romantičnim filmovima i dramama.

Inače, Dona je devedesetih napravila pauzu u karijeri jer je u svojim pedesetim usvojila ćerku Kloi, i željela je da se u potpunosti posveti njenom odgajanju, te je prihvatala samo manje projekte. 

Zato je mnoge i šokiralo kada se nedavno otkrila da pokreće profil na OnlyFans-u, kako bi svojim dugogodišnjim fanovima pruži intimniji i direktniji uvid u svoju svakodnevicu i dešavanja iza kulisa, što joj tradicionalne društvene mreže nisu omogućavale.

Na ideju o pridruživanju platformi, Dona Mils, koja je uvek išla ispred svog vremena, reagovala je sa mladalačkim entuzijazmom, rekavši: "YOLO (Samo jednom se živi), hajde da to uradimo".

Mnogi su se pitali i kako na sve reaguje njen partner - glumac i producent Lari Gilman. Njih dvoje su zajedno od 2001. godine, a par se podržava u svemu.

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onlifens glumica

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