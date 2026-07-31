Upoznajte najsrećniju ribicu na internetu: Vlasnik joj je napravio akva-park u dnevnoj sobi (VIDEO)

Zaboravite na klasične staklene posude i monotono plivanje u krug – ovaj kreativni akvarista pretvorio je svoj dom u pravi luna park za ribice!

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Ovaj nesvakidašnji sistem izrađen od savitljivih, potpuno providnih cijevi spaja nekoliko velikih, bogato osvijetljenih akvarijuma raspoređenih po kući. Na snimku koji je postao hit, prati se fascinantno putovanje male narandžaste ribice koja prolazi kroz spirale, spušta se pored zidnih polica, prolazi uz podne pločice, stoliće i sofu, te na kraju bezbjedno stiže u naredni akvarijum.

Dok plovi svojom vodenom stazom, mala putnica prolazi pored akvarijuma sa svijetlećim neonskim ribicama, diskusima i drugim egzotičnim vrstama, stvarajući utisak kao da razgleda različite kvartove u ovom jedinstvenom podvodnom gradu.