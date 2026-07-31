Od 3 kvadrata do ljetnjeg raja: Kako da mala terasa postane najljepše mjesto u stanu

Umjesto da služi samo za sušenje veša, vaš mali balkon može da se transformiše u omiljenu ljetnju oazu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ozelenjavanjem ograde i korišćenjem visećih saksija dobijate prijeko potrebnu privatnost i prirodan ambijent, a na balkonu ostaje mjesta za sjedenje.

ostaje mjesta za sjedenje. Restaurirajte pristupačne komade namještaja i kreirajte šik kutak bez velikih finansijskih ulaganja.

Perive spoljne prostirke, jastuci jarkih boja i solarne lampice pretvaraju običnu terasu u savršeno mjesto za jutarnju kafu i večernje opuštanje.

Uz nekoliko pametnih trikova, i najskučeniji balkon može da se pretvori u vaš omiljeni kutak za jutarnju kafu i večernje osvježenje, bez obzira na to da li živite u zgradi sa starom fasadom ili u novogradnji.

Evo kako da od svoje terase napravite oazu za uživanje, koristeći ideje koje se savršeno uklapaju u naš standard i ponudu na domaćem tržištu.

1. Zelena ograda umjesto pogleda na komšiluk

Ako vam terasa gleda direktno na ulicu ili zgradu prekoputa, spas je u vertikalnom ozelenjivanju. Umjesto da zatvarate prostor glomaznim paravanima, iskoristite ogradu terase: provucite puzavice ili ljetnje cvijeće duž gelendera. Tako ćete dobiti prirodan zaklon, unijeti prirodu u sivilo gradskog betona, a nećete zakrčiti samu terasu saksijama.

2. Lov na blago po buvljacima i salonima

Za savršen boho ili vintidž izgled, ne morate da trošite bogatstvo na baštenski namještaj. Nekoliko starih, metalnih stoličica sa buvljaka (ili dobro očuvanih komada iz podruma) uz par novih jastuka sa jarkim, vodootpornim navlakama daće terasi poseban šarm. Mali okrugli sto i dvije stolice zauzimaju malo mjesta, a daju utisak kao da sjedite u ušuškanom pariskom bistrou.

mala terasa sa cvecem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Rasvjeta za magiju bez kablova

Ljetnje večeri na terasi gube svaku draž ako vas udara svjetlost sijalice iz hodnika. Umjesto razvlačenja produžnih kablova, iskoristite solarne lampice (takozvane fairy lights) koje možete jednostavno obmotati oko ograde. One daju meko, intimno svjetlo koje svaku običnu terasu pretvara u romantični ljetnjikovac.

mala terasa sa cvecem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Detalji za udobnost

Najvažnije je da se na vašoj lijepo uređenoj terasi osjećate udobno, onda ćete je i lakše koristiti. Zato investirajte u mali spoljašnji tepih ili stazu koji se lako peru, a mogu potpuno da promijene izgled terase. Dodajte par udobnih jastuka, niski tabure ili sanduk za odlaganje stvari (koji ujedno služi i kao klupa za sjedenje) i tako ćete maksimalno iskoristiti svakog centimetar. U galeriji pogledajte ideje za terasu.

Vidi opis Od 3 kvadrata do ljetnjeg raja: Kako da mala terasa postane najljepše mjesto u stanu Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Embedded Comments: CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 13 13 / 13

(Lepa i srećna/Mondo)