Dnevna soba pod otvorenim nebom: Kako da tepihom transformišete terasu u oazu stila

Sve je veći izbor spoljašnjih tepiha u našim radnjama, ali prije nego što izaberete odgovarajući za svoju terasu ili baštu, pročitajte ove savjete!

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Iako je na našim prostorima tradicija da se tepisi drže isključivo po sobama, posljednjih godina sve popularniji postaju takozvani spoljašnji tepisi (outdoor rugs), odnosno tepisi za baštu i terasu.

Mnogi se s pravom pitaju čemu oni uopšte služe na otvorenom prostoru. Odgovor je jednostavan: ove namjenske prostirke imaju zadatak da hladan beton, pločice ili drveni pod terase vizuelno utople, uokvire prostor za sjedenje i dopune osjećaj pravog dnevnog boravka pod otvorenim nebom. Pored toga, oni ljeti štite stopala od pregrijanih pločica, a ujedno kriju sitne estetske mane na podu.

Međutim, pošto nam je ovaj koncept još uvijek relativno nov, većina pravi istu grešku prilikom kupovine: biraju ove prostirke na osnovu fotografija sa interneta, umjesto da razmišljaju o tome kako će taj materijal podnositi sunce, kišu, blato i svakodnevno gaženje.

Prelijepa slika ne garantuje da je nešto trajno. Ako želite da vam prostor izgleda skockano i otmeno, a ne jeftino i propalo već posle jedne sezone, obratite pažnju na sljedeća pravila.

Imajte na umu da nije svaki tepih na kome piše „za spoljnu upotrebu“ zaista otporan na sve vremenske uslove. Mnogi modeli zadržavaju vlagu, brzo blijede na suncu ili počnu da se raspadaju mnogo brže nego što očekujete.

Polipropilen je najbolji za otvoren prostor: Ako tepih stavljate na mjesto koje je potpuno izloženo kiši i suncu, ovaj vještački materijal je najsigurniji izbor. Odlično podnosi vlagu, ne blijedi i izuzetno se lako čisti.

Natkrivene terase pružaju više slobode: Ako imate pokrivenu terasu, lođu ili verandu sa krovom, izbor je znatno veći.

Prostor je i dalje na otvorenom, ali pošto nema direktnog udara kiše, možete izabrati mekše modele i bogatije teksture.

Prirodna vlakna su lijepa, ali nefunkcionalna: Tepisi od jute ili sisala mogu da prođu na potpuno zaštićenim terasama, ali imajte na umu da traže mnogo više njege, osetljivi su na vlagu i kraće traju. Birajte ih samo ako vam je izgled važniji od praktičnosti.

Uzmite ove principe kao osnovu i pri izboru, nemojte napraviti neku od sljedećih grešaka:

1. Pogrešna veličina vizuelno „guta“ i kvari prostor

Najčešća greška je kupovina premalog tepiha. Kada je tepih mali, namještaj deluje razbacano i nepovezano, a sam tepih izgleda kao da se tu stvorio slučajno.

Kako izabrati spoljašnji tepih za baštu ili terasu

Izvor: Shutterstock

Zlatno pravilo glasi: tepih mora da bude dovoljno veliki da na njemu stoje barem prednje nogare namještaja za sjedenje (fotelja, dvoseda ili sofa). Kod prostranijih baštenskih garnitura, idealno je da cijeli namještaj stane na tepih. To jasno definiše prostor i povezuje ga u jednu celinu.

Za spoljne trpezarije pravilo je još strožije – tepih mora da prelazi ivice stola toliko da stolice ostanu na njemu čak i kada ih izvučete da biste sjeli. U suprotnom, stalno ćete zapinjati za ivicu tepiha. Kada se dvoumite između dvije dimenzije, uvijek kupite veći.

2. Učestalost prolaza i održavanje

Prije kupovine realno procenite koliko se taj dio dvorišta ili terase koristi. Kutak za čitanje na balkonu ne zahtijeva isti tepih kao prostor pored roštilja ili staza kojom stalno prolaze djeca i kućni ljubimci.

tepih za baštu

Izvor: Shutterstock

Što je prostor prometniji, to vam je potreban zahvalniji materijal – onaj koji možete jednostavno da operete crijevom, koji se brzo suši i ne upija prljavštinu i prosute tečnosti. Ako je čišćenje naporno, tepih će vam brzo postati teret, a ne ukras.

3. Kako da uklopite tepih da sve izgleda elegantno i osmišljeno

Spoljni prostor može da djeluje jednolično i dosadno ako u njemu nema slojevitosti. Dobro izabran tepih je osnova koja povezuje sve ostale detalje.

Poravnajte tepih sa rasporedom namještaja, a ne nužno sa ivicama terase ili zidova. Namještaj i tepih moraju da prate jedni druge. Kombinujte različite materijale – spojite drvo, metal, tkaninu na jastučićima i teksturu samog tepiha. Taj kontrast daje dubinu prostoru. Boja tepiha treba da umiri prostor neutralnim tonovima ili da unese diskretnu šaru koja se uklapa sa već postojećim bojama baštenskog namještaja, umjesto da odskače od njih.

U galeriji pogledajte jednu divno uređenu terasu.