Golubovi vam stalno prljaju terasu? Napravite jednostavan sprej protiv ptica od sastojaka iz kuhinje

Ptice u gradovima su daleko pametnije nego što mislimo! Pročitajte kako da trajno uklonite hemijske tragove koji ih privlače i koje mehaničke barijere daju rezultate.

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Uklonite mirisni trag izmeta: Golubovi se vraćaju na vašu terasu jer njihov izmet ostavlja feromonske tragove. Obično pranje vodom nije dovoljno; površine se moraju očistiti sirćetom ili enzimskim sredstvima kako bi se izbrisao njihov „putokaz“.

se vraćaju na vašu jer njihov izmet ostavlja feromonske tragove. Obično pranje vodom nije dovoljno; površine se moraju očistiti sirćetom ili enzimskim sredstvima kako bi se izbrisao njihov „putokaz“. Izbjegavajte statične zamke: Svjetlucave trake, CD-ovi i plastične makete grabljivica djeluju samo nekoliko dana. Ptice se brzo navikavaju na statične predmete, pa makete sova morate pomjerati na svaka 48 sata da bi imale efekta.

Fizičke barijere su jedini trajni lijek: Ako je pritisak ptica veliki, jedina stoprocentno sigurna rješenja su transparentne zaštitne mreže ili postavljanje tupih plastičnih šiljaka na ograde i prozorske daske.

Sa dolaskom toplijih dana, mnogi stanari u urbanim sredinama suočavaju se sa istim, upornim problemom – golubovima koji terase pretvaraju u svoje stalno boravište.

Pored očiglednog nereda, njihov izmet je kiselog sastava zbog čega trajno oštećuje fasadu, pločice i ograde, a nosi i ozbiljne higijenske rizike. Borba protiv njih često djeluje uzaludno jer se, uprkos svim naporima, uporno vraćaju. Ključ uspješne odbrane leži u razumijevanju njihove psihologije: golubovi nisu tvrdoglavi, oni su jednostavno bića navike i izuzetno inteligentne ptice koje brzo „pročitaju“ svaku lažnu prijetnju.

Zato popularni trikovi sa interneta često zakažu nakon samo nekoliko dana. Da biste trajno riješili ovaj problem, metode morate podići na viši, stručni nivo.

U galeriji pogledajte čime možete da prekrijete pod terase.

Mit o aluminijumskoj foliji i plastičnim sovama

Većina ljudi borbu počinje kačenjem starih CD-ova, aluminijumske folije ili postavljanjem plastičnih figura sova i vrana. Strani stručnjaci objašnjavaju da ove metode funkcionišu isključivo na bazi faktora iznenađenja. Kada golub prvi put vidi svjetlucavu traku ili maketu jastreba, on će se uplašiti i odletjeti. Međutim, nakon nekoliko dana, ptica shvata da se „opasnost“ ne pomera i ne predstavlja stvarnu prijetnju. Rezultat? Golubovi će uskoro početi da sleću tik pored plastične sove, pa čak i na nju. Ako koristite makete, pravilo je da ih premještate na različite uglove terase na svaka dva dana i birate modele sa pokretnim glavama koje pokreće vjetar.

golubovi

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Miris koji morate da obrišete

Najveća greška u čišćenju terase nakon posjete golubova jeste upotreba obične vode i deterdženta. Izmet golubova sadrži specifične feromone i mirisne komponente koje drugim pticama šalju signal da je ta lokacija bezbedna i provjerena za gnežđenje. Sve dok ne uništite taj hemijski trag, oni će pokušavati da se vrate. Mesta na koja su sletali detaljno poprskajte mješavinom alkoholnog sirćeta i vode u srazmeri 1:1, ili koristite enzimska sredstva za čišćenje koja potpuno razlažu organske mirise.

Napravite domaći sprej protiv ptica

Iako ne prepoznaju miris cvijeća poput lavande u meri u kojoj se vjeruje, golubovi imaju izraženu odbojnost prema kapsaicinu – sastojku koji čili papričicu čini ljutom. Posipanje praha po terasi nije efikasno jer ga vetar lako raznosi, a može povrediti i vaše kućne ljubimce. Umjesto toga, napravite tečni repelent: u litar vode dodajte kašiku tucane ljute paprike i nekoliko kapi eteričnog ulja nane ili cimeta. Ovim rastvorom poprskajte spoljne ivice ograde i sims. Tekstura i miris će im biti izuzetno neprijatni pod nogama i držaće ih podalje.

mreža protiv golubova na terasi

Izvor: Shutterstock

Nepogrešiva mehanika: Šiljci i mreže

Kada su ptice već locirale vašu terasu kao mesto za pravljenje gnezda, prirodna sredstva postaju nedovoljna. Tada na scenu stupaju mehaničke barijere. Plastične ili metalne trake sa tupim šiljcima su jedno od najhumanijih i najefikasnijih rješenja. Oni ne povrjeđuju ptice, već im fizički onemogućavaju da spuste noge na ogradu ili prozorsku dasku, zbog čega one odmah produžavaju dalje.

šiljci protiv golubova na terasi

Izvor: Shutterstock

Kao krajnja instanca za potpuno otvorene lođe i balkone, koristi se zaštitna polietilenska mreža. Moderne mreže su potpuno prozirne, tanke i sa razdaljine od nekoliko metara postaju nevidljive, ne narušavajući izgled fasade, dok vama pružaju stoprocentnu sigurnost i mirisnu terasu bez neželjenih gostiju.