Mrlja vidljiva sa satelita: Kako je prelijepa Atakama postala svjetska deponija odjeće

U jednoj od najsušnijih pustinja na svijetu vidljivi su dokazi o globalnoj cirkulaciji odjeće.

Izvor: PositiveTravelArt/Shutterstock

Satelitski snimak iz severnog Čilea podsjeća nas da problem prekomjerne proizvodnje i trgovine polovnom odjećom ostavlja trajan uticaj na životnu sredinu – daleko od mesta gdje su ti predmeti kupljeni ili donirani. Deponija u pustinji Atakama jasno pokazuje gdje zapravo završava odjeća koju bacaju bogatije zemlje.

Sama slika ne dozvoljava nam da utvrdimo masu, sastav ili poreklo otpada, ali potvrđuje da deponije tekstila pokrivaju ogromno područje vidljivo iz svemira. Prema studiji iz 2025. godine, u blizini Alto Hospisija postoji između 100 i 200 mikro-deponija, od kojih se tri sastoje isključivo od tekstilnog otpada. Procjenjuje se da je tu uskladišteno oko 60.000 tona odjeće, a podaci iz 2022. pokazuju da ova vrsta otpada prekriva preko 300 hektara pustinje.

U čemu je problem sa modom?

Pustinja Atakama postala je svjetska deponija garderobe, na kojoj se često mogu naći komadi sa još uvijek netaknutim etiketama iz prodavnica. Problem nije samo u doniranoj odjeći – ogroman dio otpada direktna je posljedica „brze mode” (fast fashion). U pitanju je poslovni model koji se oslanja na brz dizajn, jeftinu proizvodnju i masovnu prodaju komada inspirisanih najnovijim trendovima.

️ This mountain isn't made of snow or rock it's made of our discarded clothes.



In Chile's Atacama Desert, around 60,000 tonnes of unwanted clothing have been dumped, creating a landfill so vast it's visible from satellite images.



Some garments still have their original tags.…pic.twitter.com/jF9sOFi99V — Krishnan Gaur (@Mercedes5494)August 1, 2026

Dok tradicionalni brendovi izbacuju dve do četiri kolekcije godišnje, giganti brze mode predstavljaju nove dizajne na nedjeljnom nivou. Sam termin skovala je 1989. godine An Mari Širo, novinarka Njujork tajmsa, zabrinuta praksom brenda Zara da ideju transformiše u gotov proizvod na policama za samo 15 dana.

Prekomjerna proizvodnja i lažna ekologija

Danas brza moda ne podrazumijeva samo brzinu, već i masovnu upotrebu sintetičkih vlakana, jeftinu radnu snagu i ubrzane proizvodne cikluse. Sve ovo često se prikriva „grinvošingom” (greenwashing) – kompanije koriste slogane poput „održivo” ili „ekološka kolekcija” kako bi potrošačima stvorile iluziju etičke kupovine.

Odjeća se proizvodi masovno i jeftino, pa nakon samo nekoliko nošenja završava na deponijama ili u spalionicama. Reciklaža je teška i neprofitabilna (reciklira se manje od 1% tekstila), a globalno gledano, svake sekunde na deponiji završi ekvivalent jednog kamiona punog odjeće.

Kako svjetska odjeća stiže do Atakame?

Luka bez carine u čileanskom gradu Ikike, osnovana 1975. godine, igra ključnu ulogu. Kroz nju godišnje prođu milioni tona odjeće iz Evrope, Azije i Amerike – čak 46 miliona tona prošle godine.

Odjeća se tu sortira po kvalitetu; dio se ponovo izvozi, a deo završava na lokalnoj pijaci. Međutim, hiljade tona odjeće koja ne pronađe kupca ilegalno se baca u pustinju. Zašto baš tamo? Čileanska zona slobodne trgovine dozvoljava uvoz bez carina, ali legalno odlaganje otpada zahteva plaćanje taksi. Zbog toga je ostavljanje robe u pustinji znatno jeftinija opcija za kompanije.

BONUS VIDEO: